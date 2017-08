Romanii au trimis, de la inceputul anului pana in prezent, cu 20% mai multe colete in strainatate, comparativ cu aceeasi perioada din 2016, conform DPD Romania, una dintre cele mai mari companii de curierat expres si coletarie de pe piata locala. Majoritatea livrarilor din Romania in strainatate au fost catre Bulgaria, Ungaria si Germania.