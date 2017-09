Tot mai multi consumatori din Uniunea Europeana fac cumparaturi online, iar increderea lor in comertul electronic a crescut, in special in ceea ce priveste achizitiile online din alte state membre UE, anunta Blugento, companie clujeana specializata in furnizarea de solutii de ecommerce bazate pe platforma Magento, citand un raport al Comisiei Europene.

Potrivit raportului, in ultimii zece ani, aproape ca s-a dublat numarul celor care fac achizitii online la nivel european. Astfel, de la 29,7% din totalul consumatorilor, in 2007, procentul celor care cumpara online a urcat, in prezent, la 55%. Nivelul de incredere al consumatorilor a crescut cu 12 puncte procentuale in cazul achizitiilor de la comerciantii cu amanuntul situati in aceeasi tara si cu 21 de puncte procentuale in cazul achizitiilor din alte state membre ale Uniunii Europene.

„Vedem si in Romania o crestere a increderii in comertul electronic si un context favorabil de extindere a afacerilor dincolo de granitele tarii. Am primit in ultima perioada mai multe solicitari din partea clientilor nostri de a integra in platforma si servicii de curierat care sa permita livrarea produselor in afara Romaniei”, spune Sandu Babasan, CEO Blugento, adaugand ca o astfel de decizie genereaza si o crestere mai rapida a vanzarilor. „Doar prin extinderea portofoiului de produse si catre clienti din afara tarii, magazinele online isi pot creste vanzarile, in medie, cu pana la 15 - 20%. Evident ca procentul poate fi mai mare in masura in care magazinele online vor alege sa investeasca in promovare, in localizarea magazinului etc.”.

In acest context, Blugento anunta parteneriatul cu DPD Romania, unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata locala de coletarie ti curierat expres, permitand astfel companiilor sa isi extinda afacerea si la nivel international.

Acordul se inscrie in strategia Blugento de extindere a portofoliului de servicii si solutii de integrare. Prin noul parteneriat, companiile care apeleaza la serviciile Blugento beneficiaza, pe langa solutiile de ecommerce specifice platformei, si de servicii de curierat de calitate si pot face expedieri de produse in Bulgaria si Ungaria la preturi preferentiale.

Totodata, clientii beneficiaza de integrarea gratuita a Modulului de curierat DPD, care le da posibilitatea generarii AWB-urilor direct din magazinul Blugento.

Parteneriatul are loc in contextul in care piata de comert electronic din Romania a inregistrat in 2016 cea mai mare crestere din Europa (38%), depasind pentru prima oara pragul de 2 miliarde de euro, avand un avans mai mult decat dublu fata de media europeana, de 15%, potrivit unui studiu al organizatiei Ecommerce Europe.

Contextul este unul favorabil si la nivel regional, intrucat piata de comert online avanseaza mult mai rapid fata de restul Europei, tarile din Europa Centrala si de Est obtinand cele mai mari cresteri ale vanzarilor online in 2016 (comertul electronic in Slovacia ti Estonia a crescut cu 35%, Ucraina a inregistrat o crettere de 31%, iar in Polonia ti Bulgaria vanzarile s-au majorat cu 25%.

La nivel european, cele mai cautate produse in procesul de achizitie cross-border sunt

electronicele si cele din gama fashion, urmate de cosmetice si produse de infrumusetare, de ingrijire a animalelor, cele din categoria food & beverage si produsele sportive.