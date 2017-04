Fundatia pentru SMURD este unul din cazurile fericite din Romania. Cu ajutorul donatiilor oamenilor fundatia a reusit sa evolueze si sa se mobilizeze asa incat a ajuns sa salveze zilnic zeci de vieti. Cele mai multe interventii realizate anul trecut de structurile IGSU au fost cele de asistenta medicala si prim ajutor, si mai exact 359.975 interventii realizate de structura SMURD in colaborare cu Unitatile de Primiri Urgente, potrivit rezultatelor oferite de Fundatia pentru SMURD pentru wall-street.ro.

"Vorbim acum si in doua minute deja se intampla o interventie undeva”, a mentionat Tiberiu Fechete, director executiv Fundatia pentru SMURD.

Numarul persoanelor salvate in 2016 a crescut considerabil fata de 2015, de la 5.977 si 8.787 anul trecut. In ultimii doi ani au fost salvate bunuri in valoare de peste 5 miliarde lei. Totodata, anul trecut au fost salvate peste 10.000 de animale.

In ultimii trei ani, valoarea donatiilor prin acest program a scazut de la an la an. In 2014 Fundatia pentru SMURD a reusit sa adune suma de 4,2 milioane lei, anul urmator a fost 2,7 milioane, iar anul trecut 1,8 milioane lei.

"2% reprezinta pentru noi un mecanism de confirmare a increderii pe care o au oamenii in sistemul de urgenta", a adaugat Tiberiu Fechete.

Ce a realizat SMURD datorita contributiei populatiei prin procedura de redirectionare 2%

10.200 de persoane din 29 de orase din Romania au invatat care este comportamentul corect intr-o situatie de urgenta sau dezastru natural, in perioada iulie-decembrie 2016, prin intermediul proiectului Caravana „Fii pregatit!”, (peste 17.125 km parcursi pentru sustinerea de cursuri de prim ajutor si pregatire la dezastre).

1.000 de medici, asistenti medicali, paramedici, studenti, actuali sau viitori salvatori au beneficiat anul trecut de formare specifica in cadrul cursurilor organizate.

415 misiuni umanitare nationale si internationale de salvare au fost realizate pana in prezent, cu ajutorul avionului medical destinat SMURD, achizitionat din contributia populatiei prin procedura de redirectionare 2%, unele misiuni umanitare au fost sustinute financiar cu sprijinul E.ON Romania.

Peste 100 de tineri profesionisti din medicina de urgenta au posibilitatea, in fiecare an, sa se instruiasca si sa sustina prezentarea unor lucrari stiintifice.

1.400 echipamente de protectie individuala pentru personalul SMURD, intre anii 2015-2016.

95.800 persoane au descarcat aplicatia Departamentul pentru Situatii de Urgenta si au avut posibilitatea sa se informeze privind comportamentul corect care trebuie adoptat in situatii de urgenta sau dezastre naturale.

Peste 2.137 cazuri au fost asistate, in anul 2016, de paramedicii SMURD Bucuresti cu ajutorul motocicletelor de interventie urbana, complet dotate cu echipamentele medicale necesare interventiei in situatii de urgenta, dovedindu-si eficienta cu un timp de raspuns de pana la sub 3 minute inaintea echipajelor de urgenta SMURD in peste 50% dintre apeluri.

Peste 1.500 de persoane, aflate in dificultate, au fost asistate, in sezonul estival 2016, de catre pompierii SMURD pe plajele de pe litoralul romanesc, in cadrul unui proiect de creare a punctelor de prim ajutor pe Litoralul Marii negre, in Mamaia, Costinesti, Eforie Nord si Neptun, zone unde au fost inregistrate cele mai multe situatii de urgenta in ultimii cinci ani. Initiativa sustinuta de Fundatia pentru SMURD, din contributia populatiei prin procedura de redirectionare 2%

In ce ar investi SMURD banii colectati

SMURD are in plan sa doteze spitalul clinic de urgenta Bucuresti cu un echipament medical de asistare pulmonara si cardiaca necesar activitatii departamentului UPU- SMURD Bucuresti si sectiei ATI. Acest echipament asigura oxigenarea extra- corporala artero-venoasa cu membrana si va fi folosit pentru a sustine functiile respiratorii si cardiace ale pacientilor din sectia de terapie intensiva, precum si in timpul transportului pacientilor de catre echipajele SMURD.

Va construi o platforma de decolare a elicopterului in Iasi. Aceasta investitie este importanta deoarece zona acoperita de elicopterul SMURD de la punctul de operare aero-medical Iasi este toata Moldova Romaneasca, respectiv judetele Iasi, Bacau, Neamt, Suceava, Vrancea, Vaslui, Bistrita Nasaud, Maramures, precum si toata Republica Moldova.

Un proiect de viitor va fi pentru imbunatatirea traficului autospecialelor de interventie prin intersectiile semaforizate in orasul Targu-Mures: sistem de gestiune si protectie a vehiculelor de interventie in situatii de urgenta care se deplaseaza catre un incident si trec prin intersectiile semaforizate din marile orase. Prin intermediul acestui sistem se gestioneaza traficul rutier, pentru a permite circulatia in siguranta si maxima eficienta a tuturor autovehiculelor. In cadrul proiectului pilot va fi realizat si un raport de evaluare ce va reprezenta un element definitoriu pentru posibilitatea de extindere a acestei initiative si catre alte orase din Romania.



Fundatia va organiza periodic campanii de informare si constientizare a importantei acordarii corecte a primului ajutor si de educare a populatiei privind comportamentul corect care trebuie adoptat in cazul unor situatii de urgenta (lectii video, cursuri deschise de prim ajutor).

Un alt proiect de salvare aero-medicala la nivel national va fi constructia de platforme de aterizare a elicopterelor in zonele rurale si in orasele fara aeroport sau in anumite zone de importanta operationala, in vederea realizarii unor interventii de urgenta si pe timp de noapte. Aceasta initiativa va facilita accesul elicopterului SMURD in cat mai multe locatii ale tarii, la nivel rural, in zone defavorizate din acest punct de vedere si va permite, astfel, salvarea unui numar cat mai mare de vieti omenesti.

Cum poti sa redirectionezi 2% din impozitul pe venit

Daca esti salariat cu carte de munca descarci, printezi si completezi Formularul 230, iar daca ai venituri din activitati independente (profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuala, chirii) descarci, printezi si completezi Formularul 200.

In formular trebuie sa introduci datele personale si datele fundatiei/asociatiei/ONG-ului catre care vrei sa donezi. De asemenea, in formular trebuie mentionat anul 2016, anul aferent veniturilor tale.

Pentru a simplica procesul, poti descarca Formularul 230 sau Formularul 200 cu date precompletate despre fundatie sau ONG direct de pe site-ul fundatiei sau ONG-ului catre care vrei sa redirectionezi 2% din impozitul pe venit.

Ce faci mai departe cu formularul: unde il trimiti

Formularul 230 sau Formularul 200 trebuie sa ajunga in final la sediul ANAF de care apartii sau de care apartine compania la care lucrezi.

Mai multe metode de trimitere:

il depui la sediul fundatiei sau ONG-ului catre care vrei sa redirectionezi 2%

online pe site-ul ANAF in "Spatiul privat virtual" (este necesar sa faci cont)

prin posta, cu adresa sediului ANAF de care apartii sau de care apartine compania la care lucrezi

direct la sediul ANAF de care apartii sau de care apartine compania la care esti angajat

Tine minte, formularul trebuie trimis pana pe 25 mai 2017. De asemenea, fii constient ca prin redirectionarea a 2% controlezi unde merg banii tai, unde ajung concret si ce se intampla cu ei.

Wall-Street.ro te incurajeaza sa redirectionezi 2% din impozitul pe venit pana pe 25 mai 2017. "Cu doar 2% faci 100% bine" este o campanie wall-street.ro de informare, educare si constientizare, prin care sustinem faptele bune. In perioada urmatoare vom publica articole si analize despre domeniile si cauzele spre care poti redirectiona 2% din impozitul pe venit.

Sursa foto: Fundatia pentru SMURD