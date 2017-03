Wall-Street.ro te incurajeaza sa redirectionezi 2% din impozitul pe venit pana pe 25 mai 2017 prin noua campanie "Cu doar 2% faci 100% bine".

Acesta redirectionare a 2% nu te afecteaza in niciun fel, adica nu trebuie sa scoti bani din buzunar, nu platesti nimic in plus din venitul tau net lunar si nu este obligatorie. Tu doar alegi, daca doresti, sa faci acest pas pentru a sprijini, intr-un mod constient, persoanele aflate in dificultate si/sau proiecte educationale-culturale-sociale. Mai mult, tu decizi unde ajung banii, altundeva decat in bugetele statului.

Poti sa redirectionezi 2% din impozitul pe venit pana pe 25 mai 2017 pentru venituri incasate in anul fiscal 2016. Aceasta donatie voluntara se face printr-o fundatie, asociatie sau printr-un ONG care lupta pentru o cauza pe care vrei sa o sustii.

Cauzele pentru care poti redirectiona 2% din impozitul pe venit sunt diverse, din categorii ca: sanatate, protectia mediului si a padurilor, educatie, protejarea animalelor, cultura-arta-teatru si social.

In loc sa mearga la stat, banii tai vor fi de folos:

copiilor si adultilor care se zbat intre viata si moarte

mediului in care traim si care ne ajuta sa respiram

copiilor care vor sa invete, dar nu au resurse sa mearga la scoala

animalelor fara stapan si neajutorate

proiectelor educationale si culturale pentru copii si adulti

centrelor de plasament, azilurilor

altor cauze pe care tu alegi sa le sustii

Cum poti sa redirectionezi 2% din impozitul pe venit

Daca esti salariat cu carte de munca descarci, printezi si completezi Formularul 230, iar daca ai venituri din activitati independente (profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuala, chirii) descarci, printezi si completezi Formularul 200.

In formular trebuie sa introduci datele personale si datele fundatiei/asociatiei/ONG-ului catre care vrei sa donezi. De asemenea, in formular trebuie mentionat anul 2016, anul aferent veniturilor tale.

Pentru a simplica procesul, poti descarca Formularul 230 sau Formularul 200 cu date precompletate despre fundatie sau ONG direct de pe site-ul fundatiei sau ONG-ului catre care vrei sa redirectionezi 2% din impozitul pe venit.

Ce faci mai departe cu formularul: unde il trimiti

Formularul 230 sau Formularul 200 trebuie sa ajunga in final la sediul ANAF de care apartii sau de care apartine compania la care lucrezi. Mai multe metode de trimitere:

il depui la sediul fundatiei sau ONG-ului catre care vrei sa redirectionezi 2%

online pe site-ul ANAF in " Spatiul privat virtual " (este necesar sa faci cont)

" (este necesar sa faci cont) prin posta, cu adresa sediului ANAF de care apartii sau de care apartine compania la care lucrezi

direct la sediul ANAF de care apartii sau de care apartine compania la care esti angajat

Tine minte, formularul trebuie trimis pana pe 25 mai 2017. De asemenea, fii constient ca prin redirectionarea a 2% controlezi unde merg banii tai, unde ajung concret si ce se intampla cu ei.

"Cu doar 2% faci 100% bine" este o campanie wall-street.ro de informare, educare si constientizare, prin care sustinem faptele bune. In perioada urmatoare vom publica articole si analize despre domeniile si cauzele spre care poti redirectiona 2% din impozitul pe venit.

Sursa foto: Razvan Dumitru/InternetCorp