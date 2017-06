Retailul de fashion din Romania este disputat de marile branduri internationale care au reusit in mai putin de zece ani sa obtina cote semnificative din piata. Desi in momentul de fata este dificil de estimat cum isi impart acestia piata, H&M, Zara si C&A sunt printre retailerii straini care vand de sute de milioane de euro doar in Romania. Ce cifra de afaceri au obtinut gigantii internationali ai modei in Romania?

Daca vrei sa afli mai multe despre retailul de fashion local, vino la Fashion ROute, prima conferinta de business dedicata industriei de moda din Romania, pe 20 iunie, la hotel Sheraton.

H&M

Retailerul suedez Hennes&Mauritz (H&M) a vandut anul trecut articole de imbracaminte in valoare de aproape 169 milioane euro (760 milioane lei), in crestere cu 12% fata de 2015. In acelasi timp, profitul net incasat de retailer in 2016 a fost asemanator cu cel obtinut anul precedent, de peste 3 milioane euro (14 milioane lei), in scadere cu aproximativ 2,2 milioane euro fata de 2014.

In 2016, retailerul H&M a inregistrat o cifra de afaceri de aproximativ 169 milioane euro (760.562.655 lei ), in crestere cu circa 12% fata de 2015, cand a vandut articole vestimentare in valoare de peste 150 milioane euro (665.279.330 lei), potrivit datelor furnizate de Ministerul de Finante.

In ceea ce priveste profitul net, retailerul suedez a incasat, in 2016, putin peste 3 milioane euro (14.144.320 lei), asemanator cu cel inregistrat in 2015 (13.777.478 lei) si cu 73% mai putin ca in 2014. Totodata, brandul international si-a marit numarul angajatilor de la 870 cat avea in 2015 la 1226 anul trecut.

C&A

Retailerul olandez C&A a obtinut pe plan local o cifra de afaceri de peste 83 milioane euro (375 milioane lei), in crestere cu aproximativ 16% fata de 2015, cand a inregistrat o cifra de afacere de peste 70 milioane euro (314 milioane lei).

De asemenea, C&A a avut un profit de aproape 5 milioane euro (22 milioane lei), aproximativ la fel ca cel inregistrat in 2015. In ceea ce priveste numarul de angajati, retailerul olandez si-a marit personalul de la 240 la 299 in 2016.

Zara

Retailerul spaniol Inditex, care detine pe plan local sapte branduri, cel mai recunoscut fiind Zara, nu si-a anuntat inca rezultatele financiare pentru 2016. In schimb, anul precedent a obtinut o cifra de afaceri de 300 milioane euro, fiind astfel liderul pietei locale la nivel de grup.

Potrivit unor date Euromonitor din 2015, cei trei giganti de mai sus – Zara, H&M si C&A au o cota de piata de 10% din piata locala de fashion. Ramane de vazut, dupa publicarea indicatorilor financiari ai tuturor retailerilor, cum s-a schimbat dinamica si cine este fruntas in clasament.

LPP Romania

Retailerul polonez LPP, care detine pe piata locala brandurile Reserved, Mohito, Cropp, Sinsay si House, a inregistrat o cifra de afaceri de 25 de milioane de euro in 2016, in crestere cu 90% fata de anul anterior si tripla fata de 2014.

Din cele cinci branduri ale LPP prezente pe piata romaneasca, Reserved a inregistrat anul trecut cele mai mari vanzari, de aproape 60% din totalul business-ului, urmat de Mohito, cu peste 17%, Sinsay (10%), Cropp (9%) si House (4,5%).

Koton

Retailerul turc Koton a vandut in Romania anul trecut articole de imbracaminte in valoare de peste 21 milioane euro (98.607.542 milioane lei), potrivit Ministerului de Finante, in crestere cu aproximativ 19% fata de 2015, cand a inregistrat o cifra de afaceri de 17,6 milioane euro (78.699.892 milioane lei).

In ceea ce priveste profitul, turcii de la Koton au iesit pe pierdere si in 2016, cu 2.299.300 milioane euro (10.346.853 milioane lei).

Sursa foto: zhu difeng/Shutterstock