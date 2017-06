Bancile locale trebuie sa inteleaga comportamentul generatiilor Z si Y pentru a supravietui, in contextul in care un studiu international realizat pe generatia Y a scos la iveala faptul ca majoritatea tinerilor (73%) ar fi dispusi sa foloseasca solutii bancare de la Google, Apple sau Amazon, iar o treime dintre ei cred ca pot trai toata viata fara sa aiba nevoie sa interactioneze cu banca.

"Este o credinta a lor, nu o realitate, dar, in momentul in care ai de-a face cu potentiali clienti sau actuali clienti care considera acest lucru, ai o provocare pe care trebuie sa o depasesti", a declarat Elena Badea, managing partner Valoria, la o emisiune Profesionistii in Banking.

Faptul ca aproape 3 din 4 tineri ar prefera sa faca banking cu Google, Apple, Amazon sau Facebook este probabil cea mai mare amenintare la adresa banking-ului traditional. Mai mult, 53% din generatia Y crede ca banca lor nu ofera nimic diferit fata de o alta banca, iar majoritatea ar prefera sa mearga la dentist decat sa asculte ce are de zis consilierul unei banci.

Ce piedici au identificat in schimb bancile locale

Potrivit managerului Valoria, bancile locale chestionate cu ocazia Barometrului Digitalizarii 2017 au identificat in general aceleasi piedici ca restul companiilor, dar in procente ceva mai mici. Si in acest sector, 21% dintre respondenti spun ca digitalizarea merge intr-un ritm mai lent pentru ca nu au consumatori digitali, ceea ce este adevarat daca tinem cont si de indicele Digital Economy and Society, care plaseaza Romania pe ultimul loc in ceea ce priveste competitivitatea digitala. Doar 26% din forta de munca din Romania are competente digitale peste cele de baza, "desi avem 100.000 de IT-isti".

"In continuare intalnesc bancheri, din zona de operational, care spun ca sunt oameni care isi doresc sa vina cu OP-ul la banca si astazi. Deci sunt comportamente care treneaza si fac ca digitalizarea sa nu fie relevanta pentru toate categoriile de clienti", subiniaza Elena Badea.

Daca la nivelul tuturor companiilor chestionate (peste 300), lipsa clientilor digitali era perceputa ca principala piedica in calea digitalizarii, bancile au inteles in proportie de 90% ca in situatia lor interactiunea digitala este definitorie, iar experienta digitala a clientilor este una deal maker sa deal breaker. In plus, spre deosebire de companiile din industrie sau comert, cu toate ca investitiile in digitalizarea proceselor din banci sunt mult mai mari, acestea au resurse, au modele si lideri in compania mama si in plan local care inteleg ce inseamna digitalizarea.

Bancile se asteapta ca digitalizarea sa se reflecte puternic si in marja de profit

Un sfert dintre bancile chestionate de Valoria considera ca in urmatorii 3 ani digitalizarea va duce la o crestere a marjei de profit cu 10-20%, in timp ce alte 25% vad o crestere cu 5-10%.

Jumatate insa se asteapta ca marja de profit sa fie in usoara crestere datorita digitalizarii, cu 1-5%.

In ceea ce priveste impactul asupra veniturilor, 50% dintre banci estimeaza ca digitalizarea va duce in urmatorii 3 ani la o crestere a incasarilor cu 10-20%. Alte 12% mizeaza pe un avans al veniturilor mult mai puternic, de 20-30%, in timp ce bancile mai pesimiste se asteapta la cresteri de 5-10% (25% pondere) sau 1-5% (13% din total).