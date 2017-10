Raiffeisen Bank vrea sa ajunga pana la finalul anului la 400.000 de clienti activi pe platformele de Internet si Mobile Banking, de la 377.000 in prezent, iar in primul trimestru al anului viitor planuieste lansarea unei noi aplicatii mobile de banking, dezvoltata in-house, a declarat in cadrul unei intalniri cu jurnalistii Bogdan Popa, directorul de operatiuni si IT al bancii.

Pe datele din iunie, circa 345.000 de clienti activi se logau cel putin o data pe luna in aplicatiile digitale ale bancii, cu o tendinta pronuntata de crestere (circa 2,5 ori fata de iunie 2016) pe segmentul clientilor care folosesc doar canalul mobile. Acestia au ajuns la 180.000, in timp ce numarul de clienti activi care foloseste doar canalul online scade constant si mai reprezinta doar 36% din total (126.000 clienti).

Bogdan Popa a mentionat ca, in contextul apetitului tot mai mare pentru mobile, banca va lansa anul viitor (cel mai probabil in T1) o noua aplicatie de Mobile Banking, segment care primeste investitii serioase. Oficialul Raiffeisen nu a dezvaluit insa bugetul total pentru investitiile in digitalizare, insa - spre deosebire de produsele digitale folosite in prezent - noua aplicatie va fi dezvoltata in-house.

Intrebat despre alte planuri de a extinde interactiunile digitale cu clientii, proaspatul COO a precizat ca Raiffeisen Bank ia in calcul mai multe dezvoltari, cum ar fi platile mobile sau semnatura digitala.

"Platile mobile sunt cu siguranta urmatorul pas, pentru ca va fi foarte natural sa platim cu telefonul mobil asa cum facem acum cu cardul contactless", afirma Popa.

Bogdan Popa are o experienta de 15 ani in Raiffeisen Bank, 6 ani in Trezorerie si 9 ani in functia de CFO al bancii. In urma cu 6 luni, Popa a preluat functia de director de operatiuni si IT, cu rol de vicepresedinte si membru in directoratul bancii.

Sursa foto: Mircea Dragos