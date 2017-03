Peisajul imobiliar s-a schimbat radical in ultimii ani, iar Romania traverseaza una dintre cele mai infloritoare perioade ale sale de dupa criza imobiliara care a infranat dezvoltarea. De la structurile comuniste care au impanzit marile orase ale tarii in anii 80 pana la cladirile de sute de metri inaltime care au rasarit in cateva zone cheie ale Bucurestiului, cat si in marile orase din tara, toate aceste investitii au condus la o occidentalizare a tarii noastre, care a determinat mari investitori sa isi concentreze atentia spre tara noastra.

Romania este vazuta drept o bijuterie inca neslefuita in regiune, asta dupa ce Polonia se poate lauda cu titlul de „vedeta” Europei de Est, insa tocmai faptul ca investitorii au inceput sa isi indrepte atentia spre tara noastra arata potentialul inca urias.

Specialistii imobiliari sustin ca dezvoltarea pietei de birouri, venita ca urmare a cresterii activitatii si interesului companiilor straine in si pentru Romania, este unul dintre principalele motive ale expansiunii pietei imobiliare, iar acest lucru va conduce la o imbunatatire considerabila a proiectelor in perioada urmatoare.

„In urmatorii ani vom vedea o continuare si o accentuare a tendintelor de pe piata de birouri. In primul rand, vom vedea cladiri verzi, pentru a caror constructie sunt utilizate materiale si sisteme ecologice, in vederea realizarii de produse prietenoase cu mediul incojurator, cat si cu angajatii companiilor care vor ocupa aceste spatii. In al doilea rand, vom vedea cladiri care vor oferi spatii de lucru flexibile, in contextul tehnologizarii si digitalizarii. In ceea ce priveste localizarea acestor proiecte, accesul la mijloacele de transport in comun, in special metroul ramane unul dintre factorii determinanti pentru dezvoltatori. De asemenea, zonele cat mai centrale vor fi vizate de catre investitorii in proiecte imobiliare”, a declarat Maria Florea (foto mai jos), head of office agency, in cadrul companiei de consultanta imobiliara JLL Romania.

Specialistul imobiliar sustine ca exista o serie de investitori care au inceput dezvoltarile unor proiecte multifunctionale si sutine ca aceasta directie este una spre care majoritatea dezvoltatorilor se va indrepta.

„Sunt o serie de investitori care dezvolta astfel de proiecte. Vastint – construieste proiecte mixed-use in Bucuresti, la fel si Liviu Tudor, daca ne uitam la proiectiul din vestul Bucurestiului, unde a construit locuinte studentesti, NEPI, construieste retail-office, iar Baneasa a combinat toate cele trei elemente – retail, office, rezidential. In afara Bucurestiului, Iulius dezvolta proiecte de acest gen, la fel si Ovidiu Sandor. Daca ne uitam insa la aceste proiecte, vedem o apetenta mai mare pentru mixul dintre retail si office, considerat se pare de catre dezvoltatori o ecuatie de succes avand in vedere sinergiile cu angajatii”, a mai punctat Maria Florea.

Trendul proiectelor imobiliare mixte, in care dezvoltatorii au pus la punct in cadrul aceluiasi ansamblu o componenta de birouri si rezidential, birouri si retail sau retail si rezidential au aparut pentru prima data in privincie, acolo unde omul de afaceri Iulian Dascalu a pariat sute de milioane de euro pe astfel de investitii – prima data in Iasi, si acum, mai nou, in Timisoara.

Proiectul sau multifunctional a fost replicat si in Capitala de catre mai multi dezvoltatori, care au pariat la randul lor milioane de euro, iar rezultatul a fost peste asteptari.

"Location. Location. Location”, cheia de succes a oricarui proiect imobiliar

„Locatia vinde” in egala masura in care calitatea constructiei vinde, dotarile proiectelor vand sau companiile ofera facilitati care cresc rata de retentie in cadrul companiilor, insa pozitionarea proiectelor si a viitoarelor dezvoltari ramane una esentiala.

„Concurenta de pe piata de birouri este in prezent foarte mare, un numar important de dezvoltatori puternici fiind activi pe piata locala. Companiile au foarte multe optiuni cand vine vorba de acomodarea birourilor. In acest context, chiriasii se uita foarte atent la toate detaliile legate de o cladire de birouri, astfel ca toti cei trei factori pe care i-ati enumerat mai sus sunt importanti in egala masura sau mai exact ca un tot. Angajatii sunt activele cele mai importante ale unei companii, iar intr-o piata in care disponibilitatea talentelor este din ce in ce mai limitata, mediul de lucru, locatia biroului, dar si designul interior sau exterior al acestuia, sunt factori definitorii”, a mai punctat Maria Florea.

Despre locatie si importanta acesteia a vorbit si George Didoiu (foto mai jos), associate director in cadrul departamentului de birouri al Colliers International. Potrivit acestuia, zonele foarte bune pentru dezvoltarea unui proiect de birouri au fost deja ocupate ceea ce face ca noi investitori sau actualii dezvoltatori sa incerce sa identifice noi zone cu potential.

„Locatia va juca mereu un rol important, insa zonele excelente de amplasare a unui proiect de birouri sunt deja "acoperite" - cu posibila exceptie a zonei Expozitiei - Baneasa, care va beneficia masiv de prezenta metroului. Desigur, in cadrul unei anumite zone, unele proiecte pot avea o amplasare mai buna decat altele. Si concurenta intre zone (presupunand ca exista cladiri similare) va fi mereu baza oricarei discutii de gasire a unui spatiu de birouri. Designul, atunci cand vorbim de marile proiecte - de minim 20.000 mp, poate juca un rol, insa unul secundar”, apreciaza George Didoiu.

El a mai adaugat faptul ca interiorul unui proiect este cel care poate sa faca diferenta.

„Conceptul de „wellbeing” a devenit deja un element cheie pentru dezvoltatori atunci cand lucreaza la un nou proiect. Astfel, acestia au inceput sa integreze inca din faza de proiectare si executie a cladirilor, elemente precum: calitatea aerului in cladirile de birouri, confortul termic, calitatea surselor de iluminare, zgomot si acustica, design interior si facilitati”, a mai punctat Didoiu.