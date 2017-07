Romania este printre primele tari din Uniunea Europeana in ceea ce priveste numarul de femei din IT&C, conform unui studiu publicat in luna aprilie de Eurostat. Am vorbit cu Florina Cirlan, Team Leader W.B. Datalake Solution la ING Software Development Center despre creativitate in IT, pasiunea sa pentru algoritmi si ce inseamna sa fii “femeie in tech” in Romania.

Florina nu s-a imaginat niciodata lucrand in IT. I se parea “industria oamenilor incruntati.” Acum insa, la 10 ani de la primul sau job ca Programator, este Team Leader peste o echipa de 11 ingineri de top si crede ca programarea este una dintre cele mai creative si incluzive industrii existente.

Pe terasa unui restaurant din sediul ING Software Development Center, in blugi skinny, pantofi galben-electric cu toc cui si un tricou care-i lasa tatuajele colorate la vedere, Florina vorbeste fara oprire despre pasiunea ei pentru algoritmi . “Sa scrii cod e 100% creativitate. E ca si cand le-ai da unor patiseri cate un frigider plin cu ingrediente si le-ai spune, fa-mi o prajitura. Fiecare o sa-ti faca altceva. La fel si in dezvoltarea de software. Fiecare solutie e o combinatie unica de limbaje si poarta amprenta celui care o creaza.”

Florina (foto) a crescut in Barlad, un orasel de 50.000 de locuitori din Moldova, impreuna cu sora sa mai mica si parintii sai, ambii ingineri. Ca in multe familii din Romania, parintii le-au indemnat intotdeana sa faca mai mult si mai bine. Tatal sau i-a dat un sfat valoros. “Orice alegi sa faci, fa bine! Cel mai rau lucru e sa fii mediocru.” Asa ca a ignorat totul si s-a concentrat pe lucrurile care o pasionau cel mai tare - la inceput matematica, apoi programarea.

Era anul trei la Cibernetica cand si-a descoperit pasiunea pentru pentru Baze de date, cu ajutorul unui profesor entuziast care preda Baze de date Oracle. Din secunda in care l-a intalnit a stiut ca asta va face. Primele joburi au fost in companii mici de IT, unde departamentele nu erau bine delimitate. Acolo a avut ocazia sa invete si sa inteleaga lucruri la care nu ar fi avut acces intr-o structura mai riguroasa. Apoi au urmat companiile mai mari, dupa care corporatiile de top. Considera ca a lucra in companii mici la inceputul carierei poate fi un mare avantaj pentru ca iti ofera sansa de a intelege discipline in afara domeniului tau de specializare.

In cei 10 ani de cand lucreaza in IT, Florina nu s-a simtit niciodata nelalocul ei in aceasta industrie. Nici in facultate, nici in companiile mici, nici in cele mari. S-a simtit mereu pe picior de egalitate cu barbatii. “Am crezut ca n-o sa ma simt in largul meu in IT. Ca nu ma voi potrivi acolo cu personalitatea mea extroverta, dar m-am inselat. IT-ul nu este o industrie superficiala - cat stii conteaza mai mult decat pe cine stii sau cum esti.”

IT-ul nu este o industrie superficiala - cat stii conteaza mai mult decat pe cine stii sau cum esti. IT-ul iti ofera luxul de a fi un introvert. Daca nu vrei sa vorbesti cu anumiti oameni, nu trebuie s-o faci.

Rezulatele unui studiu publicat recent de Eurostat arata ca Romania nu are o problema de diversitate in technologie, asa cum au majoritatea tarilor din vestul sau nordul Europei. Dimpotriva, rapoartele arata o tendinta optimista in acesta directie, atat in industria IT&C, unde femeile sunt prezente in proportie de 27%, cu 12 procente mai mult decat in Franta, Germania sau Marea Britanie, cat si in cea a educatiei STEM (stiinta, technologie, inginerie si matematica) unde, in anul 2015, Romania se afla pe locul patru in UE. In hub-ul de tehnologie ING Software Development Center, 33% dintre angajati sunt femei, iar in echipa de programatori condusa de Florina procentul este de aproximativ 50%.

Ca sa treci de la jobul de programator la cel de team leader trebuie sa parcurgi un program de repozitionare profesionala. O parte importanta o reprezinta dezoltarea de soft skills, abilitati pe care, se presupune, de cele mai multe ori gresit, ca developerii nu le au. Florina considera insa ca genul acesta de skill-uri se invata si ca IT-ul este o industrie care-ti permite si incurajeaza acesta tranzitie. “Acum cinci ani nici nu visam ca voi deveni vreodata liderul unei echipe, ca voi avea oameni de indrumat, dar un manager a vazut acest potential in mine si m-a incurajat sa ma dezvolt in acest sens. IT-ul iti ofera aceasta posibilitate - sa fii si programator si leader.”

Desi nu ar renunta niciodata la programare, Florinei ii place noul sau rol de team leader. Pentru ca a avut norocul sa-si descopere pasiunea devreme i se pare important ca si ea la randul ei sa ghideze si sa ajute programatori la inceput de drum. “Imi place sa descopar potentialul in oameni, acele calitati sau aptitudini pe care nu stiu sau nu cred ca le au si apoi sa-i ajute sa si le dezvolte. E important sa ai un inceput bun.”

Societatea ne inghesuie in niste tipare, mai ales in mediul corporate. Eu cred insa ca trebuie sa-ti lasi culorile la vedere.

Pasiunea pentru leadership nu s-a nascut peste noapte si nu a aparut de nicaieri. I-a fost insuflata de managerii talentati pe care i-a avut inainte sa devina ea insasi unul. Femei carismatice si competente care au inspirat-o si incurajat-o in directia buna, pe care le priveste cu multa admiratie. “Sa fii Head of IT intr-o corporatie e o pozitie importanta. Iti ofera multa libertate si mult scop, dar si multa responsabilitate. Sa vezi o femeie in acesta pozitie e foarte motivant, iar in cariera mea am avut norocul sa lucrez cu manageri care au fost o adevarata inspiratie.”