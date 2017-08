Denis Tudor, sef de promotie al sectiei de Microelectronica, Optoelectronica si Nanotehnologii din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti are 23 de ani. Maine se intalneste pentru a doua oara cu Elon Musk si inginerii sai de la Space X in cadrul evenimentului Space X Competition Weekend II in Hawthorne, California, unde acestia vor testa capsula pentru sistemul de transport Hyperloop, la care Denis si echipa sa au lucrat in ultimii doi ani.

Pentru a participa la competitie, Denis a fost sprijinit de cateva companii tech precum ING Software Development Center, hub-ul de dezvoltare software al grupului ING. Inainte de plecarea in California, el a povestit despre cum i-a schimbat aceasta competitie viata, despre mitul Sillicon Valley si ambitiile sale de a cuceri Marte.



Din iunie 2015 de cand Space X a lansat Hyperloop Pod Competition, un concurs prin care antreprenorul inventator oferea inginerilor din toata lumea posibilitatea de a realiza designul unui vehicul pentru Hyperloop – un sistem de transport revolutionar imaginat de Musk, care va functiona cu viteza supersonica si va fi capabil sa transporte calatori printr-un sistem depresurizat, cu peste 1200km/h – si pana acum, cateva lucruri s-au schimbat in viata lui.

Denis, care pe atunci avea 21 de ani, tocmai terminase primul an de facultate si era Embedded Software Intern la Microchip Technology Inc. in Bucuresti. Intre timp a devenit un fel de superstar tech, programul sau lunar cuprinzand vizite in Sillicon Valley, intalniri cu ingineri de la Tesla, aparitii in Wired, Forbes si alte publicatii de specialitate, interviuri la NASA sau cine cu ambsadori.

Daca dai scroll down pe pagina lui de FB, aproape saptamanal vei vedea un update de genul “ tocmai am avut o discutie despre inovatie cu Directorul Space X, Steve Davis” sau “ azi am fost la o intalnire cu Ambasadorul US si absolventi de la Stanford, in casa domnului Ambasador si apoi am vizitat sediul ELI-NP la Magurele.”

In sectiunea de comment-uri a anuntului despre Hyperloop Pod Competition postat pe reddit in iunie 2015, un user a intrebat daca cineva aflat atunci acolo ar vrea sa participe la competitie. In cateva ore, in jur de 40 de ingineri si experti in technologie, oameni care nu se intalnisera niciodata, au raspuns si au decis sa formeze o echipa independenta cu care sa intre in competitie. Si-au gasit repede un nume, rLoop (de la reddit loop) si si-au creat un grup pe Slack, locul permanent de intalnire al membrilor incepand cu acel moment.

Printre cei 40 de membri initiali ai rLoop se numara si Denis, singurul student, singurul roman si cel mai tanar component al echipei. Echipa mai cuprindea si doua fete, una din Iran si alta din China, care urmau sa se ocupe de marketing si comunicare, iar in rest ingineri si experti de la NASA, Virgin Galactic, CERN si alti titani tehnologici.

In cei doi ani care au trecut de atunci, numarul membrilor rLoop a oscilat intre 100 si 300 de oameni. Acum, inainte de Competition Weekend II, echipa numara in jur de 20 de oameni din 14 tari, iar Denis ramane in continuare cel mai tanar si singurul roman.

Dintre cele 115 echipe de ingineri care au fost selectate in competitie, doar 30 s-au calificat pentru etapa urmatoare in care designul urma sa devina prototip, iar capsula sa fie testata pe un Hyperloop track. rLoop, echipa lui, a fost una dintre acestea. Capsula (numita rPod) a fost consturita cu bani obtinuti partial din Campania de Indigogo si are 4 m lungime, 1,5 metri inaltime, iar singurul pasager de pana acum al capsulei a fost un manechin. Pentru ca a fost singurul vehicul scalabil prezent in competitia de design, rLoop a castigat premiul pentru inovotie care le-a fost oferit de insusi Elon Musk. Intalnirea cu el a fost magulitoare, dar Denis nu pare sa fii luat in serios entuziasmul tipic american. “Elon e super modest. Incepuse sa ne spuna cat suntem de tari si cat de impresionat e de capsula. A fost magulitor, dar mai auzisem din astea. Americanii asa vorbesc”, spune el usor amuzat.

In prima faza a competitiei romanul a fost desemnat sa conduca echipa de Control, task-ul sau principal fiind sa construiasca un algoritm de stabilitate in vederea levitatiei si a propulsiei a capsulei in tubul vidat. Pentru a doua faza a competitiei care se desfasoara in acest weekend, Denis a fost Digital Signal Processing Lead si s-a ocupat de filtrari digitale si acuratetea datelor pe care le primeste capsula.

Spre deosebire de prima runda in care in care designul a fost judecat dupa mai multe criterii, pentru etapa finala care va avea loc maine si poimanie in Texas, singurul criteriu de jurizare va fi “viteza maxima fara zdrobire.”

Desi lucrurile nu au mers chiar conform planului, Denis este increzator. Scenariul ideal ar fi sa castige competitia si sa atraga fonduri pentru infrastructura. Deja au avut si niste intalniri la Parlamentul European, dar “e vorba de miliarde de euro pentru constructia unui asemenea sistem”, spune el. Oricum, proiectul este viabil si ar dura cam 5-7 ani cu tot cu infrastructura si constructia capsulei. In cazul in care asta nu se va intampla, e hotarat sa aplice la un PhD la Stanford si pe termen lung sa cucereasca planeta Marte. “Ca sa mergi pe Marte trebuie sa ai un corp super bun care sa reziste la microgravitatie, dar suntem datori sa facem asta” spune el cu entuziasm.