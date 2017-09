Strategia retailerului german Lidl pentru urmatoarea perioada presupune largirea sortimentului de produse fabricate in Romania, o schimbare fata de momentul intrarii pe piata locala, cand cele mai multe produse erau de sorginte occidentala. Cand il intrebi de unde a venit ideea comercializarii soiului de rosie Buzau1600 in cele 211 de magazine Lidl din Romania, Frank Wagner, presedintele consiliului de conducere Lidl Romania, vorbeste despre cererea din partea clientilor si despre ideea unui achizitor junior. ”Ideea cu rosiile romanesti a venit de la un achizitor junior care a intrebat «De ce nu avem asa ceva, daca toata lumea cere?». De acolo a pornit tot proiectul si totul s-a intamplat intr-un timp relativ scurt, a durat un an si jumatate de la idee la aparitia produsului in magazine”, povesteste Frank Wagner, intr-un interviu acordat wall-street.ro.

Apetenta clientilor pentru produse 100% romanesti nu este ceva nou, spune seful Lidl Romania, cererea in acest sens existand de ceva vreme in piata. ” Strategia a existat, noi facem demult Camara Noastra si nu are legatura cu legea, am facut-o ca urmare a cererii de la clienti. Daca ei vor produse din Romania, o sa avem mai multe, daca vor din Italia, vom avea de acolo. In 2015 am facut pentru prima data, pilot, o saptamana romaneasca, cand am introdus acest brand propriu, Camara Noastra. A functionat foarte bine, l-am introdus din 2016 cu o anumita periodicitate, iar cele mai bine vandute produse le-am introdus in sortimentul permanent”, spune oficialul Lidl, precizand ca legea 321/2009 nu a fost un factor decisiv in decizia Lidl de a avea mai multe produse romanesti in sortimentul permanent.

Frank Wagner, seful Lidl Romania: ”In primul rand, clientii au cerut”

Legea, care pana la urma nu a fost adoptata, prevedea, in forma sa initiala, obligativitatea retailerilor cu cifra de afaceri mai mare de doua milioane de euro de a aloca minimum 51% din spatiul existent la rafturile cu alimente proaspete produselor provenite din lantul scurt de aprovizionare. Legea mentionata a adus amenintari cu infringment-ul la adresa Romaniei din partea Comisiei Europene (CE), care a invocat ”probleme in privinta liberei circulatii a bunurilor”, potrivit unui raport al CE.

”In primul rand clientii au cerut, nu a fost ceva nou ca ar dori rosii din Romania cu gustul de la bunici. Asa a fost si in Germania de Est, dupa `89 oamenii de acolo nu au mai vrut decat produse din Germania de Vest. Acum sunt foarte multe produse specifice Germaniei de Est, sunt foarte multe branduri din Est care au succes si in vest. Acum e cool sa ai cola din Germania de Est, desi nu mai exista Est si Vest. Asa se intampla si in Romania: la un moment dat clientii sunt saturati de produse din vest si isi amintesc ca le-au placut mai mult produsele pe care le gaseau inainte”, spune Frank Wagner.

In perioada 1 iulie – 22 august a fost vanduta in magazinele Lidl din toata tara o cantitate de 50 de tone de rosii din soiul Buzau1600, un rezultat pe care Frank Wagner il considera foarte bun, avand in vedere ca acest proiect a fost un test. ”Pentru rosia Buzau1600 au fost sase producatori, a fost un test, noi n-am stiut cum o sa se vanda, ei nu au stiut cat sa produca. La anul o sa producem mult mai mult, acum facem negociere pentru 2018 si o sa crestem foarte mult productia. A fost in toate magazinele, a fost o provocare pentru noi, rosiile trebuie sa fie super proaspete si a fost dificil, cu drumurile din Romania, chiar daca avem patru centre de distibutie”, spune Frank Wagner.





Soiul Buzau1600, parte a proiectului „Cultivat in Romania, specific romanesc”, derulat de Lidl Romania cu sprijinul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti (USAMVB) si Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Legumicola Buzau, nu a fost singurul ”in carti” pentru a fi comercializat la scara larga. ”Am facut degustare cu clienti, am vrut sa si resuscitam soiuri pe cale de disparitie. Au fost mai multe soiuri pe care ni le-au propus cei de la Statiunea de Cercetare si am facut testare cu cientii in laboratorul universitatii si acesta a iesit soiul castigator, acesta e gustul pe care si-l amintesc”, explica Frank Wagner.

Iar colaborarea cu USAMVB nu s-a oprit, pe parcursul derularii proiectului, doar la degustare, producatorii beneficiind de consultanta pe parcursul recoltarii, ceea ce a insemnat, uneori, chiar deplasarea la culturi a unor specialisti de la USAMVB. ”Cu sprijin de la universitate am putut sa facem un fel de consultanta, fermierii stiu ce trebuie sa faca in general, dar pentru a fi productivi si a obtine o calitate potrivita e nevoie de consultanta. Organizam workshop-uri si mese rotunde cu detalii tehnice, dar si ulterior ei au fost in contact cu inginerii agronomi de la USAMVB si ii solicitau la orice dubiu aveau. Producatorii se cunoasteau cu domnii de la USAMVB mai bine decat cu noi”, explica Frank Wagner.

Frank Wagner, seful Lidl Romania: ”E win-win pentru producatori si pentru noi”

Dupa modelul rosiei Buzau1600, saptamana aceasta va fi introdusa in magazinele Lidl ceapa rosie de Buzau, de asemenea un proiect pilot, cu o cantitate de peste 100 de tone ce urmeaza a fi livrata in magazinele Lidl pana in luna decembrie 2017. ”Lucram cu producatori, e ceva pe termen lung, cu cine lucram din start putem sa si crestem. Este foarte bine pentru producatori si pentru noi, pentru ca ei pot planifica sa vanda toata recolta si noi putem planifica cat putem sa vindem. E win-win pentru producatori si pentru noi. Si noi vrem sa lucram pe termen lung cu furnizorii, pentru ca ei stiu ce trebuie sa livreze din punct de vedere calitate, iar noi suntem un partener de afaceri serios. Poate fi un model de business. Pana acum, provocarea a fost foarte mare pe partea de calitate si de constanta a cantitatii, nu a fost vorba despre pret”, precizeaza Frank Wagner.

Parteneriatul cu producatorii agricoli este esential pentru succesul produselor romanesti, potrivit lui Frank Wagner, care spune ca , de multe ori, fermierii înteleg business-ul propriu, dar nu si pe cel al comerciantilor. ”Pentru noi e importanta calitatea, dar si continuitatea. Nu putem sa livram intr-o saptamana 100 de tone si saptamana viitoare 10 tone. Noi nu cerem nimic ce nu cere clientul, practic noi suntem o interfata intre producator si client si a fost un lucru bun ca noi am fost implicati din start, de la soi, pana la productie si selectie de calitate. Anul trecut am avut o intalnire la USAMVB cu 100 de producatori, e un demers de a-i face sa inteleaga cum lucram si faptul ca avem conditiile noastre, care vin la pachet cu niste avantaje si ca ar trebui sa aiba incredere. Ei erau obisnuiti sa vanda marfa saptamanal, sa negocieze pretul saptamanal, le era frica sa produca mult, ca sa nu aiba pierderi. Incercam sa-i obisnuim cu ideea ca le cumparam toata cantitatea daca am semnat contractul si ei livreaza la calitatea respectiva. Pe urma, e problema mea daca o vand sau nu, negociem un pret de la bun inceput”, explica Frank Wagner, precizand ca in prezent se afla in negocieri pentru anul viitor, desi reticente inca exista in randul producatorilor, una dintre acestea fiind, de exemplu, sa fie platiti prin banca.

Frank Wagner spune ca urmatorii pasi sunt extinderea produselor din gama ”Camara Noastra”, ”produse 100% romanesti, atat din perspectiva materiei prime, cat si a retetelor”, care in prezent numara 150 de produse, precum si continuarea parteneriatului cu producatorii agricoli autohtoni.