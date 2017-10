Magazinul outlet Casa Convenienza by Casa Magica Design ofera o combinatie de piese de mobila italiene si produse de designer pentru decorarea caselor, iar Solmar aduce brand-uri precum Parfois, Karren Millen, Promod, Benetton, Max Mara Weekend si Marina Rinaldi, toate avand preturi mai mici cu 30-70%.

Casa Convenienza este un concept de piese de mobilier lansat de Casa Magica Design – companie din cadrul sectorului de arhitectura si design, specializata pe solutii decorative premium, ce opereaza in Romania din 1998. Casa Convenienza se axeaza atat pe mobila italiana premium cat si pe solutii de design pentru amenajarile interioare.

In acelasi timp, Solmar Group, unul dintre cele mai importante grupuri de fashion active pe piata din Romania, a deschis un magazin multi-brand pe o suprafata de 150 de metri patrati, amplasat langa magazinul Desigual deja existent, aducand astfel la FASHION HOUSE Outlet Centre Bucuresti o serie de marci de fashion precum Parfois, Karren Millen, Promod, Jennifer, Cache Cache, Devred, MIM, Benetton, Modalfa, Grain de Malice, Max Mara Weekend, Marina Rinaldi si Yammay.

In primul semestru al anului 2017, atat cifra de afaceri cat si cheltuiala pe client din cadrul Fashion House Outlet Centre Bucuresti au crescut cu 12% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016. Alti indicatori importanti, precum rata de conversie (procentul vizitatorilor ce cumpara) si valoarea tranzactiei medie, si-au mentinut cresterea considerabila cu o unitate – 5%, respectiv 6%.

Deschis in 2008, Fashion House Outlet Centre Bucuresti este primul centru outlet din Romania, localizat strategic langa centura Bucurestiului, cu acces direct de pe autostrada A1, captand 277 milioane de locuitori pe o raza de 90 de minute de mers cu masina. Cu o suprafata inchiriabila totala de 16.000 mp, este casa a aproximativ 70 de magazine, un foodcourt si o parcare pentru 2,150 de masini.

Mixul de chiriasi ai proiectul include brand-uri precum: Puma, Adidas, US Polo, Champion, Stefanel, Collective, Mango, Kenvelo, Tom Tailor, Benvenuti, Il Passo, Ecco, Santa Barbara, Camel Active, Reebok, Diesel, Lee Cooper, Guess, Mustang Jeans, Napoleoni, TED’s Coffee, Lacoste & Gant, Desigual, Triumph, Levi’s, Motor Jeans, Casa Convenienza si multi altii.

Fashion House Group (FHGR) este una dintre cele mai importante companii din sectorul de outlet-uri la nivel european, respectiv cel mai mare dezvoltator/operator de outlet-uri din ECE si Rusia. FHGR a dezvoltat si gestioneaza cu succes 5 outlet-uri sub brand-ul FASHION HOUSE Outlet Centre in Polonia, Romania si Rusia – avand o suprafata inchiriabila totala de circa 100,000 m.p. Compania dezvolta in prezent un nou outlet in St. Petersburg, Rusia.

FASHION HOUSE Group face parte din Liebrecht & wooD Group, o companie europeana de dezvoltare imobiliara infiintata in 1991, care, de peste 20 ani, activeaza pe cele mai mari piete din regiunea Europei Centrale si de Est – Polonia, Romania si Rusia.