Valorile per capita in retail pe 2017, in Romania, va fi de 1.700 de euro, este printre cele mai mici tari, sub media regiunii, de 2.000 de euro. Media in Europa de Vest se ridica la 5.500 de euro/an.

Romania creste puternic insa, cu o evolutie de 8%, fiind de altfel un an foarte bun pentru majoritatea tarilor care inregistreaza o evolutie a consumului intre 3 si 6%, incluzand inflatia.

In Europa de Est, primele doua companii ca marime sunt prezente doar in Rusia.

Evolutiile din industria de retail in Europa de Est

Comertul online prezinta cea mai importanta crestere, 25% crestere valorica, devenind deci si mai important printre canalelede distributie, ajungand la o cota de 5% retail. In Romania, cresterea este de 27%, acoperind 4% din totalul comenzilor.

Discounters este cel mai dinamic format din grocery retailers, cu o crestere valorica de 9% in 2017.

Pretul ramane foarte important, dar convenienta si experienta asociata de cumparare sunt creatoare de valoare adaugata.

In Europa de Est, retailerul modern acopera 69% din piata, in timp ce in Romania ponderea este mult mai mica, de 54%. Hipermarket-ul acopera 45% in Romania, 23% fiind supermarket-urile. Ponderea supermarket-urilor in Europa de Est este mult mai mare, de 44%.

Megatendinte

Cumparaturile se reinventeaza, experimenteaza mai mult si consumatori hiperconectati sunt cele trei tendinte pe 2017.

Companii cu vechime, dar si jucatorii noi, au impins comertul online cu produse alimentare la o crestere de 23% in 2017, reprezentand 4% din tota comert online in Europa de Est. Kaufland deschide in Romania, in 2017, primul supermarket estival amenajat intr-un cort, in statiunea Sovata.

Retailerii online se extind offline pentru a deveni omnichannel.

Dezvoltarea online to offline a jucatorilor locali este din ce in ce mai vizibila, acestora adaugandu-se chiar Alibaba, in Rusia. Biblioteca online Book24.hu din Ungaria ofera parcel lockers personalizate, cu sistem de vending integrat care genereaza noi achizitii de impuls.

“Experimenteaza mai mult”, se manifesta prin prioritizarea experientelor si nu a lucrurilor, autenticitate si personalizare, produse care spun o poveste si experimentarea “precum un localnic”. Astfel, Hervis, in Austria, ofera spre inchiriere o gama larga de produse sportive si creationale, pe langa oferta clasica de vanzare.

Mixit, in Rusia, ofera un laborator de cosmetice online, unde cumparatorii isi pot personaliza produse create cu ingrediente naturale.

Populatia devine conectata. In 2017, 58% dintre gospodarii detin cel putin un smartphone, urmand sa creasca pana la 77% in 2022. Internetul mobil este folosit de 53% dintre consumatori, urmand sa creasca la 88% pana in 2022.

In Cehia, 13% dintre clienti comanda deja online, mai mult decat 4% in Romania sau aceeasi pondere in Ungaria. Bulgaria este pe ultimul loc, cu 3% din tranzactii FMCG realizate online. Din acestea, M-Commerce-ul se ridica in Europa de Est in 2017, urmand sa creasca la 25% in 2022, conform studiului prezentat la Retail Arena 2017.

In 2017, 94% din vanzarile industriei de retail au loc in magazine fizice, 53% dintre clienti spunand ca le place sa gaseasca chilipiruri, 40% subliniind ca le place sa viziteze centre comerciale, sau 46% spunand ca pot cumpara produsul imediat. Tendintele sunt insa spre mutarea in online. In 2022, online-ul va avea o pondere de 8% din retail.

Stabilitatea economica va avea cel mai mare impact asupra consumului in retail; digitalizarea, convenienta, formatele noi, experientele placute si omnichannel-ul urmand a fi factori definitorii, de asemenea.

Partenerii retailArena 2017 sunt Kaufland, eMag, FAN Courier si PayU. Sponsorii evenimentului sunt PeliFilip, IQOS, Pepsico, Vivo!, Schonherr, Crowe Horwath, Ecco, Custom Soft, Syscom Digital, C-Solution si Plaut.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu