„Vom avea o zona de testing mult mai mare, in aceelasi timp gama de produse va fi mult mai mica, restul produse vor fi in online”, a spus Amalia Buliga, CEO Diverta.

La randul sau, Violeta Luca, retail director Metro Cash & Carry Romania, considera ca magazinul viitorului va fi dotat cu ecrane si device-uri care sa pozeze, sa ofere indicatii si sa interactioneze cu clientul. „Nu va fi pentru mass market, il vom vedea intr-o zona mai nisata, cred in oferirea de experiente, dar la fel cred si in calibrarea propunerii cu specificul business-ului”, a declarat Violeta Luca.

Retailerul Metro are doi piloni de business: „Cel principal de B2B, in care in magazinele cash&carry am adaugat un canal de distributie pentru a adresa piata multichannel. Vedem din ce in ce mai mult cum clientii nostri isi doresc sa vina la magazin, dar vor sa aiba si un serviciu de livrare, un portal de comenzi online sau acces la contul de client in timp real. Practic, lucram la imbinarea offline-ului cu serviciul de livrare folosind un portal online”.

„Pe partea de B2C, deoarece avem in piata franciza La Doi Pasi, pe care am relansat-o de curand si in care investim, avem planuri ambitioase in acest sens, acolo am desenat un model de convenience store impreuna cu partenerii nostri care este diferentiat in functie de locatia in care este magazinul. Daca vorbim de urban, rural, rezidential sau magazine de trafic, fie punem servicii de plati, servicii de scos bani de la ATM, posta sau de comenzi online, fie aducem o amprenta locala, servicii si produse locale. Cred ca ne rezerva viitorul este o combinatie din ce in ce mai stransa intre online si offline”, incheie Violeta Luca.

Country managerul Ecco Shoes crede foarte mult in a asculta nevoile clientilor, in a oferi maximul posibil si in a incerca sa rezolvi problemele si nemultumirile in aceeasi masura in offline si online.

Victor Tighinean a povestit, in cadrul retailArena 2017, despre un proiect pilot implementat in cateva locatii Ecco: „Avem niste tablete care ne permit sa avem toate informatiile din online in offline, pentru a fi cat mai interactivi, iar clientii sa gaseasca in ambele canale aceleasi informatii. Reactia la acest proiect este foarte buna”, mai spune Tighinean.

La randul sau, Marian Alecsiu, co-fondator F64.ro, crede ca personalizarea din online se va duce in mediul offline: „Cu siguranta va exista o experienta personalizata in offline. Am vazut intr-un aeroport un ecran unde apelai call center-ul, dar vedeai persoana si alta era interactiunea. Si noi interactionam sa mergem in directia asta, sa mizam pe video”, a spus Alecsiu.

