Ne plangem mult, ne plangem des, spunem ca vrem o tara ca in Vest, stam si bem in birt si criticam politicienii cu aere de experti ca in Poiana lui Iocan, fie ca-i vorba de Dragnea, Basescu sau Iohannis. Apoi in drum spre casa calcam intr-o groapa acoperita de-o balta, injuram dar nu facem nimic sa rezolvam, mancam o cina frugala si nesanatoasa si o luam de la capat. "Lasa mai, merge si-asa…".

Romania este cladita pe multe greseli capitale pe care, din pacate, nu vrem sau nu stim sa le indreptam. Si cand zic “nu vrem”, ma refer la mare parte din populatie – elitele sunt prea putine si, multi dintre cei care stiu ce ar trebui sa fie facut, pleaca din tara. Si nu ii pot invinui sub nicio forma.

Prima greseala capitala: Romania nu gandeste pe termen lung

Eugen Nicolicea, Presedintele Comisiei Juridice din Camera Deputatilor, a scos recent pe gura o aberatie economica mare cat piramidele din Egipt, o enormitate din prisma gandirii economice pe termen lung. Dumnealui a spus ca “Autostrazile pot sa mai astepte. Prioritatile PSD sunt salariile si pensiile”.

Este una dintre cele mai bune mostre de gandire pe termen scurt, in loc de termen mediu si lung. Ne gandim doar la ce sa punem pe masa maine, poimaine, sa supravietuim, insa nu gandim mai departe de atat. Mare parte din Romanie nu poate sa intrevada un viitor mai bun si nu intelege legatura intre o infrastructura bine pusa la punct care ar atrage investitii internationale si ar eficientiza afacerile tuturor business-urilor din Romania, care la randul lor ar aduce mai multi bani la buget, care ar fi apoi reinvestiti si distribuiti in economie, inclusiv in pensii si salarii.

Este o gandire pe termen mediu si lung care nu este, din pacate, inteleasa de mare parte din populatie care, cand aude de mariri salariale, tremura de fericire, fara sa inteleaga ca maririle fara acoperire economica inseamna dezastru.

Si, tot in legatura cu gandirea pe termen lung, aceasta pare complet straina Guvernului PSD-ALDE care, inca de la inceput, a alocat investitiilor una dintre cele mai mici sume din ultimii 12 ani – 34,4 miliarde lei, echivalentul a 4,2% din PIB. In primele trei luni ale anului, nu s-au facut investitii nici de 4% din suma trecuta in buget.

A doua: Romania compara rau cu rau

Comparatiile pot fi bune. De exemplu, compara sistemul de invatamant din Romania cu cel din Suedia sau Marea Britanie, vei vedea “mici” diferente si, daca vrei sa te aliniezi, inspira-te si construieste pe baza a ceea ce inveti din afara.

Comparatiile negative nu isi au sensul si nu sunt deloc constructive, ducand la un blocaj economic si social complet lipsit de beneficii. Cand spui “strada ta este plina de gauri!” si raspunzi “Pai si ce daca, si a ta este!”, nu rezolvi nimic.

Similar, cand te intrebi de ce Dragnea este corupt si cum si-a construit o vila enorma cu piscina si teren de tenis, hoteluri si are milioane de euro prin controlul TelDrum, ti se raspunde “si ce daca, si Basescu a furat flota si Iohannis are 5 case!”, nu rezolvi nimic. Corect ar fi sa ti se raspunda “Da, ai dreptate, imi doresc ca TOTI sa fie anchetati, toti cei care incalca legea, comit abuzuri in serviciu sau fura, indiferent de culoare politica sau functie in stat, de la Presedinte, Prim Ministru, pana la ultimul deputat!”.

Doar gandind astfel putem transmite un mesaj uniform, generalizat, impotriva coruptiei, nu comparand si zicand “Pai si ce daca, si x, y sau z a furat!”. NU! TOTI cei care sunt banuiti de incalcarea legii ar trebui sa raspunda in mod EGAL in fata justitiei.

A treia: Romania se multumeste cu firimituri

Dupa cum spuneam anterior, gandim pe termen scurt si foarte scurt, nu intelegem legi economice atat de simple si ne gandim doar la ce punem pe masa maine si ce mai bem seara.

Astfel, atunci cand sunt promise pomeni electorale, Romania saliveaza si se grabeste sa voteze un partid sau altul, pentru 20-30 sau 50 de lei in plus la ajutorul social sau pensie. Trecem peste faptul ca aceste pomeni se traduc in dezechilibru economic daca nu sunt sustinute de investitii, si patrundem in mintea celui care se bucura pentru cativa lei in plus.

Am intalnit oameni inteligenti care s-au bucurat auzind ca se vor mari pensiile si salariile bugetarilor. Am intrebat, surprins, de ce se bucura, mai ales ca stiau ca nu este o marire sustenabila si ca dupa 6 luni – 1 an, leul se va devaloriza, preturile vor creste si tot acolo ajungi, dar mult mai rau pe plan macro. Raspunsul m-a uimit, repet, venind de la un om care intelege cat-de-cat ca este manipulat. “Mai…pai stii care-i treaba? Macar ma simt bine 6 luni sau 1 an, o sa am macar pe o perioada mai scurta mai multi bani!”.

A patra: Romania crede si nu cerceteaza

Este o naivitate nationala sora cu lipsa de cultura si curiozitatea minima. In ultimele luni, si nu numai, am fost loviti de atatea enormitati cat nu am fost loviti in ultimii zece ani.

George Soros este, de departe, pe primul loc. Aceasta entitate omnipotenta, omniprezenta, la cei aproape 86 de ani ai sai pare ca a facut o pasiune netarmuita fata de saracul popor roman. El isi baga coada peste tot – plateste cainii si protestatarii (inca nu imi sunt clare mecanismele prin care isi primesc solda sute de mii de oameni, dar astea-s amanunte), subventioneaza corporatiile, este de vina pentru miscarile politice, el l-a cumparat si pe Grindeanu si Guvernul anterior, el…el este Raul Absolut, acest Anticrist scoborat subit pe Pamant sa ne faca rau.

Initial, radeam, gandindu-ma ca este ATAT de exagerat incat nu este posibil ca cineva chiar sa creada asta. Apoi zambetul s-a transformat in seriozitate si am observat cum s-a propagat acest zvon si cum, in doar cateva saptamani, mare parte din Romania crede ca, intr-adevar, Soros este de vina pentru tot ce se intampla in tara!

Romania crede in promisiunile politice, fara sa cerceteze DACA este posibil. “O sa traiti mai bine, nu o sa mai aveti taxe, o sa marim salarii, o sa avem strazi, o sa curga lapte si miere”, alegatorii, in mare parte, cred si nu cerceteaza. Si uite unde am ajuns.

Intrebarea de baza pe care ar trebui sa si-o puna un alegator atunci cand primeste un flyer plin de promisiuni este: “Cat de realizabile sunt aceste promisiuni, in acest context?”. De exemplu, dupa un an de mandat, Gabriela Firea, Primarul Bucurestiului, nu a realizat NICIUN PUNCT de pe lista de promisiuni in acel interval.

Fiti suspiciosi tot timpul cand vine vorba de promisiuni si mai ales realisti, indiferent de carisma sau functia politica a omului care le spune.

A cincea greseala capitala: Romania nu se implica

Cu mici sincope (vezi USR sau trecutul Guvern Ciolos), Romania a avut aceleasi clase politice de 27 de ani incoace. PSD, PNL, ALDE care s-a dat de fiecare data unde i-a fost mai bine, UDMR care a facut la fel.

Romania nu se implica in aproape nimic si Romania nu intelege ca FIECARE gest pe care il facem conteaza si poate schimba tara in mai bine. Asteptam sa pice din cer, fara sa facem nimic. Vezi pe cineva aruncand o hartie pe strada? “Lasa, o sa vina gunoierii sa ridice”, in loc sa atragi atentia omului asupra gestului nefiresc de a murdari.

Ai o alta optiune in alegeri? “Nu votez, toti sunt oricum o apa si un pamant si tot o sa fure!”.

Iese lumea in strada sa strige ca nu vrea coruptie? “Si ce, si altii sunt corupti, de ce sa ies tocmai acum?!”, sau “Lasati-o domnule sa guverneze, ce va tot bagati!”.

Romania este non-combat, Romania nu se implica activ, Romania nu scrie autoritatilor despre gropile din strada, copacii taiati, nu incearca sa stopeze coruptia. Mai rau, uneori se implica fix de partea gresita, intr-un exercitiu absurd de incapatanare.

A sasea greseala capitala: Romania nu invata

Este, poate, cea mai grava greseala, cu efecte extrem de nocive. O generatie fara de scoala este o generatie care poate distruge tot. Romania nu invata din greseli, cum nu invata nici care ii sunt drepturile, Romania nu se revolta cand vede mizerie in spitale si nu invata sa protesteze si sa ceara socoteala.

Romania nu invata in scoli, asa cum or fi ele, si Romania nu intelege cat de importanta este educatia in formarea intelectuala a omului.

Romania nu invata sa faca schimbari si sa le ceara.

