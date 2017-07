Veniturile bugetare colectate in primele sase luni din acest an sunt cu 6 miliarde de lei sub nivelul programat, iar deficitul bugetar a crescut cu 4,4 miliarde de lei doar in luna iunie, sustine presedintele Klaus Iohannis intr-un mesaj transmis IMM-urilor. In opinia sa, acesta este doar unul din efectele nefaste ale schimbarii programului de guvernare asupra economiei.

Mai mult, Iohannis considera justificata ingrijorarea oamenilor de afaceri in privinta implicatiilor pe care unele masuri recent anuntate le pot avea asupra economiei.

”Indiferent cat de ambitios ar fi, niciun program de guvernare nu are dreptul sa contravina cerintelor esentiale de stabilitate si predictibilitate de care economia are nevoie”, se arata in mesajul pe care presedintele Klaus Iohannis l-a transmis cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la infiintarea Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).

Seful statului a atras atentia asupra fatului ca, in ciuda cresterii economice record, de 5,7% pe primul trimestru din acest an, si a expansiunii considerabile a consumului, executia bugetara de pe primul semestru al anului 2017 consemneaza serioase ramaneri in urma in privinta colectarii veniturilor – care sunt cu aproape 6 miliarde de lei sub nivelul programat, fapt ce a atras cresterea deficitului bugetar cu irca 4,4 miliarde de lei doar in luna iunie.

Schimbarea programului de guvernare nu ofera increderea de care romanii au nevoie

“Consider ca este pe deplin justificata ingrijorarea oamenilor de afaceri in privinta implicatiilor pe care unele masuri recent anuntate le pot avea asupra economiei. Asa cum am spus si la momentul investirii Guvernului, schimbarea programului de guvernare, mai ales in aspectele esentiale ale acestuia – atat fiscale cat si sociale, nu ofera deloc semnalul de incredere si liniste pe care romanii si mediul investitional il asteapta”, se mai arata in mesajul presedintelui.

Acesta avertizeaza Guvernul ca acest tip de politica economica seamana incertitudine si ingrijorare si poate periclita locuri de munca si investitii considerabile. ”Consider ca este esential ca noul Guvern sa se aseze la masa dialogului cu mediul de afaceri, pentru ca orice schimbari fiscale sau masuri sociale, indiferent de amploarea si importanta lor, nu pot capata sens decat prin consultari si dezbateri, prin evaluari riguroase in privinta impactului economic, care sa ofere garantia ca economia nu va avea de suferit”, se arata in mesajul prezidential.



Totodata, presedintele a mentionat faptul ca, desi in Romania, IMM-urile au progresat semnificativ in ultima perioada, densitatea antreprenoriala a economiei ne plaseaza in continuare pe ultimele locuri din Uniunea Europeana, cu 2,2 IMM-uri la 100 de locuitori, in timp ce media europeana este dubla, de 4,5 IMM-uri la 100 de locuitori.

In acest context, presedintele recomanda masuri pentru a impulsiona IMM-urile sa acceseze fonduri europene. “Este ingrijorator faptul ca circa 80% dintre IMM-uri nici nu intentioneaza sa acceseze fondurile structurale. Tocmai de aceea avem nevoie de reglementari stabile, acces facil si transparent, precum si de sustinere din partea organismelor care gestioneaza fonduri europene, in raport cu sugestiile si preocuparile mediului de afaceri”, se mai arata in mesaj.