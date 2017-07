Taxa de solidaritate este nedreapta pentru ca ii penalizeaza pe cei care muncesc foarte mult sau au mai multe locuri de munca. In plus, ii forteaza pe cei cu venituri ridicate sa fie solidari cu cei saraci, fara ca acestora din urma sa li se ceara ceva in schimb. Mai mult, taxa va fi aplicata pe venituri care sunt departea de a cataloga o persoana ca fiind “bogata”, sustine profesorul de economie Cristian Paun.

In opinia sa, taxa imparte arbitrar societatea intre ”bogati” si ”saraci” fara sa atinga problema modului in care cei bogati au acumulat bogatie.

“Care sunt problemele cu taxa de solidaritate? Din punctul meu de vedere urmatoarele: Taxa este nedreapta pentru ca ii penalizeaza pe cei care muncesc foarte mult sau au mai multe locuri de munca (de exemplu, sunt salariat si seara cateva ore prestez activitate de taxi in regim Uber) sau pe cei care au mai multe surse de venit (de exemplu, in loc sa consum am acumulat capital si l-am investit intr-o garsoniera pe care o inchiriez suplimentandu-mi venitul)”, sustine Paun intr-o postare pe blog.

3.000 de euro reprezinta un venit mediu in majoritatea tarilor dezvoltate

In plus, profesorul citat reclama si nivelul redus al veniturilor de la care se va aplica noua taxa. “Ca legea sa produca un venit suplimentar semnificativ la bugetul statului, cel mai probabil se va cobori foarte jos plafonul de ”bogatie” intr-o tara saraca cum este Romania. Estimarile (deja comunicate) ar fi undeva in jurul a 3.000 – 3.500 de euro / luna (daca nu chiar mai jos). Cu alte cuvinte, romanii care vor avea un venit peste acel plafon vor fi supraimpozitati masiv. Totusi, un venit de 2.500 – 3.000 de euro / luna este un venit mediu in majoritatea tarilor dezvoltate si in niciun caz un indicator de bogatie”, a mai spus Cristian Paun.

In plus, acesta sustine ca taxa de solidaritate foloseste un concept foarte vag care arunca suficienta ceata asupra utilizarii ulterioare a veniturilor obtinute in urma acestei solidaritati fortate (cu cine si cu ce?) a celor inclusi arbitrar in clasa ”bogatilor”.

“As vrea sa vad undeva definita solidaritatea. As vrea sa inteleg de ce aceasta solidaritate functioneaza doar intr-un sens. Inteleg ca ”bogatul” trebuie sa dea din excesul sau de bogatie ”saracului” dar oare acesta din urma trebuie sa primeasca resurse fara nicio conditionalitate?”, mai scrie profesorul citat.

Oamenii cu venituri ridicate au fugit din Franta dupa introducerea unei asemenea taxe

In opinia sa, solidaritatea nu ar trebui sa fie unilaterala in societate si in niciun caz nu trebuie inteleasa astfel: bogatul cedeaza din surplusul sau ca saracii sa nu arunce in aer societatea; bogatul isi cumpara pace sociala fiind solidar cu saracii si politicianul castiga voturi.

“Mai mult, nu inteleg de ce nu ar fi mai constructiv pentru societatea romaneasca sa fim, mai degraba, solidari cu cei care muncesc, cei care adauga valoare economica, cei care sunt creativi, cei care isi asuma riscuri, cei cinstiti etc.”, subliniaza Paun.

De esemenea, el reaminteste ca introducerea acestei taxe in Franta, in 2013, a privat tara de persoane cu potential financiar semnificativ care au preferat sa paraseasca tara dupa introducerea taxei.



“Redistribuirea generalizata nu a dus si nu va duce nici la mai multa prosperitate. Bogatii sunt cei care dau putere si forta unei natiuni si nu absenta acestora”, a incheiat Cristian Paun.

Sursa foto: Agerpres foto