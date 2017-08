Instabilitatea fiscala care a pus stapanire pe Romania, in ultimele luni, contribuie semnificativ la deteriorarea increderii investitorilor straini, intr-un context global in care increderea economiilor emergente este in scadere, dupa evolutiile modeste ale activitatii economice la nivel global, dar si al incertitudinilor politice si tensiunilor geopolitice, considera Ruxandra Popescu, policy expert on credit risk la Autoritatea Bancara Europeana (EBA).

“Modelul actual de crestere economica din Romania este preponderent bazat pe consum, iar masurile anuntate de relaxare fiscala si crestere a veniturilor salariale in sectorul public sustin continuarea cresterii economice intr-un trend ascendent. Cealalta fata a monedei este insa alcatuita de presiuni suplimentare asupra finantarii sistemului public, cu impact in special asupra investitiilor publice. Unele masuri fiscale propuse au ca scop "echilibrarea" acestor presiuni prin intensificarea contributiilor fiscale ale sectorului privat. Din pacate, in contextul in care atat investitiile, cat si balanta externa pierd teren in fata consumului ca principali factori ai cresterii economice, masuri fiscale suplimentare adresate sectorului privat ar putea reprezenta o piedica pentru realizarea de investitii care ar putea conduce la cresterea gradului de tehnologizare si inovare, element necesar pentru un model sustenabil de crestere economica”, a declarat Ruxandra pentru wall-street.ro.

Conform celui mai recent raport al BNR asupra stabilitatii fianciare, tensionarea echilibrelor macroeconomice constituie un risc sistemic ridicat si in crestere, pe fondul deteriorarii pozitiei fiscale a Romaniei, precum si al prognozelor pentru deficitele gemene pentru anul curent – valorile prognozate de catre Comisia Europeana atat pentru deficitul structural, cat si pentru cel bugetar depasesc limitele de 1% si, respectiv, 3%.

Tensiunile recente din Romania nu au ramas nebservate la nivel international. Ruxandra Popescu povesteste ca maoritatea celor cu care intra in contact isi pun intrebari despre costul de oportunitate al unor potentiale investitii atat timp cat nu exista siguranta unei stabilitatii din punct de vedere decizional la nivel politic si economic.

Ingrijorator in mod special este faptul ca sectoare profitabile ale economiei – sectorul bancar, sectorul tertiar – fac obiectul unei incertitudini in abordare din partea actualului Guvern, fapt ce ameninta nu numai aportul de noi investitii, cat si mentinerea celor existente deja.

“A raspunde la aceste intrebari este un exercitiu delicat, intrucat presupune gasirea unui echilibru intre opinia de specialist si faptul ca, pe cat posibil, incerc intotdeauna sa am un discurs pozitiv despre evolutiile din tara. Mobilizarea opiniei publice este privita cu aprobare si constituie o forta care vine sa atenueze potentiale decizii politice extreme. Pentru moment, situatia macroeconomica a Romaniei este stabila, iar riscurile la adresa stabilitatii financiare au scazut in intensitate, ceea ce face din tara noastra o destinatie atractiva in regiune. Este insa o situatie a carei mentinere este incerta si acest lucru este subliniat in orice discutie pe aceasta tema”, explica Ruxandra.

Romania are, insa, si avantaje. Din punctul sau de vedere, cel mai important este progresul realizat pana in prezent, tara noastra indeplinind toate conditiile nominale prevazute de Tratatul privind functionarea UE.

De asemenea, conform analizelor BNR, exista spatiu de crestere pentru gradul de intermediere financiara, precum si pentru gradul de absorbtie al fondurilor destinate inovarii. “Cu alte cuvinte, cel mai bun avantaj este ca stim care este spatiul de manevra si cum poate fi acesta utilizat in avantajul economiei romanesti, cu conditia sa existe vointa in sensul revizuirii mixului de politici si al asigurarii sustenabilitatii procesului de convergenta.”, a conchis Ruxandra Popescu.

Ruxandra Popescu lucreaza in prezent la European Banking Authority, o autoritate independenta a UE care are ca obiectiv asigurarea unui nivel eficient si consecvent de reglementare si supraveghere prudentiala in intregul sector bancar din UE. Anterior, a lucrat in cadrul Bancii Nationale a Romaniei, mai intai in cadrul Programului de Pregatire Profesionala a Tinerilor Specialisti, apoi ca economist in cadrul Directiei Stabilitate Financiara, unde contribuie la lucrari pe problematici macroprudentiale si de risc sistemic. Inainte de intoarcerea in Romania, Ruxandra a petrecut 6 ani in Franta, unde, in cadrul studiilor in econometrie si statistica aplicata a efectuat un stagiu la Banca Centrala a Frantei. In urma acestui stagiu, Ruxandra a lucrat timp de 3 ani in cadrul Autoritatii de Supraveghere Prudentiala si Rezolutie din Paris, perioada in care a fost membru al grupurilor de lucru pentru elaborarea cadrului macroprudential privitor la institutiile de importanta sistemica la nivel global si local din cadrul Comitetului de la Basel.

