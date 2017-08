Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, plata defalcata a TVA, ca sistem optional de la 1 octombrie si obligatoriu de la 1 ianuarie 2018. Executivul ignora, astfel, toate argumentele aduse de mediul de afaceri impotriva acestui sistem, care presupune ca toate sumele aferente TVA sa fie rulate printr-un cont separat, la care doar statul are acces, iar contribuabilul, doar cu acceptul statului.

“Nimic din ce s-a spus pe toate canalele (consultari la MF, CES, CDS, CDR) atat in discutiile directe cat si in spatiul public nu a contat. (…) Sa dea Dumnezeu ca de data asta sa ma fi inselat atat eu cat si toti colegii mei, toti antreprenorii, mici sau mari, romani sau straini, care am atras atentia ca masura asta va crea un dezastru economic pentru Romania!”, scria conultantul fiscal Gabriel Biris pe contul sau de Facebook imediat dupa ce Guvernul a adoptat actul normativ.

Noul sistem de plata a TVA, in cont special deschis in acest scop de fiecare entitate care gestioneaza facturi purtatoare de TVA, este necesar pentru a combate evaziunea fiscala, au declarat reprezentantii Ministerului Finantelor Publice in sustinerea proiectului. Mai mult, statul este indreptatit sa interzica firmelor sa utilizeze banii incasati de la clienti in contul taxei, pentru ca banii nu sunt ai lor (ai firmelor) ci ai statului, mai spun oficialii Ministerului.

Reprezentantii companiilor infirma, insa, acest aspect, si sustin ca banii statului sunt doar diferenta dintre TVA incasata si cea platita catre furnizor, in timp ce statul va bloca in cont toti banii, pana la rambursare.

Se scurteaza termenul de plata pentru firme

Totodata, cei de la ministerul Finantelor sustin, in proiectul de act normativ, ca impactul este pozitiv pentru mediul de afaceri.

Insa mediul de afaceri nu este de acord! Din contra! Noul sistem, care presupune virarea TVA defalcat, in contul special, pentru fiecare factura in parte (in prezent TVA se plateste in data de 25 a lunii urmatoare pentru toate facturile din luna), inseamna birocratie suplimentara, costuri si un efort financiar mult mai mare pentru firme (avand in vedere ca trebuie sa vireze banii in cont in 7 zile de la incasare).

De altfel, si reprezentantii Ministerul admit faptul ca masura implica eforturi financiare si de logistica pentru firme. Insa, pentru a preintampina o parte din nemultumirile acestora, statul va deschide automat, pentru fiecare entitate implicata, un cont gratuit la Trezorerie, de la 1 ianuarie 2018. Totusi, pentru a putea realiza plati in si din contul respectiv, dar exclusiv legate de TVA, un reprezentant al entitatii trebuie sa mearga la Trezorerie ca sa dea specimenul de semnatura .

Conturile vor fi valabile, insa, doar pentru platile in lei, pentru valuta fiind necesare conturi la bancile comerciale.

Nu se schimba nimic acolo unde ar trebui, la rambursarile de TVA

In schimb, MFP da asigurari ca in sistemul de rambursare a TVA nu se va schimba nimic! Insa, reprezentantii mediului de afraceri sustin ca tocmai acolo ar trebui sa se schimbe ceva si anume sa fie respectate termenele, dosarele sa fie intocmite mai temeinic, astfel incat sa se evite actiunile in instanta, si, in cazul in care statul nu isi respecta angajamentele, sanctiunile sa fie cele similare aplicate firmelor.

Sistemul va fi optional in perioada octombrie-decembrie 2017, iar firmele care decid sa il aplice in aceasta perioada vor beneficia de anumite facilitati fiscale, dar “in anumite conditii”, nu se stie care.

De la 1 ianuarie 2018, sistemul devine obligatoriu.