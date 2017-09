Una dintre promisiunile cu care Robert Negoita si-a convins votantii sa ii acorde un al doilea mandat la Primaria Sectorului 3 a fost realizarea celui mai modern complex sportiv si de agrement din Capitala, in locul fostei uzine Republica. Am intrebat primaria in ce stadiu se afla acest proiect, ce buget i s-a alocat si cand va fi terminat.

Astfel, reprezentantii primariei ne-au transmis ca proiectul infiintarii complexului in locul fostei uzine Republica, fabrica de tevi “Hala Laminorul”, a fost demarat incepand cu 12.06.2017 si in acest moment se afla in “operatiunea de punere in siguranta si consolidare a zonelor afectate, aflate in stare grava de deteriorare, urmand reconversia finala”, potrivit primariei S3.

Complexul va cuprinde zone administrative, culturale, comerciale si sportive, iar bugetul final va fi stabilit in functie de costurile de amenajare interioara ulterioare, se mai arata in raspunsul oficial al Primariei Sectorului 3.

Care sunt urmatoarele etape si cand va fi finalizat proiectul, reprezentantii primariei nu au transmis.

