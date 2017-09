Pentru a obtine un nou mandat la Primaria Sectorului 3, Robert Negoita a promis in campania electorala spatii verzi, sali de sport, crese, gradinite, cel mai modern complex sportiv si de agrement din Capitala si extinderea sistemului subteran de colectare selectiva. Am intrebat Primaria Sectorului 3 cate dintre aceste proiecte s-au concretizat sau sunt in proces; ne-au enumerat frumos toate cele realizate, insa la fel de frumos au omis unele dintre acele promisiuni care probabil nu au fost indeplinite si nici nu mai figureaza pe lista de prioritati a Primariei Sectorului 3.

Wall-Street.ro continua campania #sublupa prin care analizam felul in care autoritatile din Romania isi fac treaba pentru care au fost pusi in functii de cetateni.

In campania electorala pentru un nou mandat la Primaria Sectorului 3, promisiunile lui Robert Negoita se refereau la reabilitari si spatii verzi, construirea de sali de sport pentru fiecare scoala din sector, precum si a celui mai modern complex sportiv si de agrement din Capitala in fosta uzina Republica, extinderea sistemului subteran de colectare selectiva la nivelul intregului sector, reabilitarea gradinitelor si inaugurarea unor noi crese, inclusiv unele destinate copiilor cu dizabilitati.

A trecut mai bine de un an de la preluarea celui de-al doilea mandat de primar al sectorului 3 si am vrut sa vedem daca s-au concretizat promisiunile lui Robert Negoita sau daca lucrurile s-au pus in miscare. Spre deosebire de alte primarii bucurestene, unde unele promisiuni electorale inca sunt in stadiul de analizare, la sectorul 3 Negoita a implementat o parte din cele promise in urma cu un an. Insa nu toate.

Robert Negoita isi fixa ca obiectiv in aceasta campanie construirea de sali de sport pentru fiecare scoala a sectorului 3; am intrebat primaria cate sali de sport au fost construite pana acum, cate urmeaza a fi construite anul urmator si ce buget a fost alocat acestui proiect.

Pana in prezent, la o singura scoala, Scoala Gimnaziala nr. 195, s-a construit un complex sportiv cu bazin de inot si sala de sport in valoare de 24.690.931 lei.

Pentru alte trei institutii – Scoala Gimnaziala “Liviu Rebreanu”, “Nicolae Labis” si “Federico Garcia Lorca” - s-au contractat lucrari de executie a unor complexuri multifunctionale pentru activitati didactice si de sport in valoare de 20.404.800 lei.

La scolile gimnaziale nr. 47, 92, 67, 86, 112, 200, “Alexandru Ioan Cuza”, “Leonardo da Vinci” si Liceul Teoretic “Benjamin Franklin” s-au efectuat studii de fezabilitate pentru constructia salilor de sport.

O alta promisiune a primarului sectorului 3 era realizarea celui mai modern complex sportiv si de agrement din Capitala in locul fostei uzine Republica, fabrica de tevi “Hala Laminorul”. Proiectul a fost demarat incepand cu 12.06.2017 si in acest moment se afla in “operatiunea de punere in siguranta si consolidare a zonelor afectate, aflate in stare grava de deteriorare, urmand reconversia finala”, potrivit primariei S3.

Complexul va cuprinde zone administrative, culturale, comerciale si sportive, iar bugetul final va fi stabilit in functie de costurile de amenajare interioara ulterioare. Care sunt urmatoarele etape si cand va fi finalizat proiectul, reprezentantii primariei nu au raspuns.

Extinderea sistemului subteran de colectare selectiva, implementat tot de Robert Negoita in 2013, la nivelul intregului sector este o alta promisiune electorala de-a actualului primar. Acest obiectiv a fost omis de reprezentantii primariei in raspunsul oficial, astfel incat nu stim in ce stadiu se afla acest proiect si daca va fi continuat.

Reabilitarea si reamenajarea spatiilor verzi din jurul blocurilor la nivelul intregului sector figura, de asemenea, pe lista promisiunilor lui Negoita. Reprezentantii sectorului 3 nu ne-au comunicat insa in ce consta acest program si in ce masura a fost realizat.

De asemenea, reabilitarea gradinitelor si si dublarea numarului de crese, inclusiv unele destinate copiilor cu dizabilitati era o alta promisiune cu care Negoita isi convingea votantii. Astfel, sunt in curs de executie lucrari de crestere a eficientei energetice si de modernizare la o serie de unitati de invatamant, cu un buget total de 45.668.360 lei, se arata in raspunsul autoritatilor.

Lucrari de modernizare au loc in prezent la gradinitele nr. 160, nr. 216 (corpul B), nr. 231 (corpul B), nr. 232 (corpul B), nr. 68, nr. 70, nr. 71 (corpurile A si B), “Floare de Colt” (corpul B), nr. 187 (corpurile B si C), nr. 191 (corpul C2), nr. 211 (corpul B), nr. 255 (corpul B), gradinita din incinta fostei Scoli Gimnaziale nr. 86 si nr. 69.

De asemenea, lucrari de crestere a eficientei energetice si modernizare au loc la gradinitele nr. 154, nr. 187 (corpul A), nr. 191 (corpul A), nr. 255 (corpul A) si nr. 3.

Lucrari de crestere a eficientei energetice, consolidare si modernizare urmeaza a avea loc in urmatoarele institutii de invatamant si vor consuma un buget de 23.006.552 lei: gradinitele nr. 196, nr. 216 (corpul A), nr. 231, nr. 232 (corpul A), nr. 239 (corpul B), nr. 240 (corpul A si B), gradinita din incinta Scolii Gimnaziale nr. 55 si gradinita “Pestisorul de aur”.

In ultimul an, primaria sectorului 3 a infiintat patru crese: “Ghiocelul” (din bl. 1 Decembrie, nr.12-14, cu o capacitate de 90 de locuri), “Greierasul” (strada Marin Pazon, nr. 2B, cu o capacitate de 135 de locuri si centrele de zi “Micul Print”, cu o capacitate de 35 de locuri si “Lizuca”, cu o capacitate de 25 de locuri si fiind singura institutie cu servicii de ingrijire pentru copii cu dizabilitati, inaugurate in luna iulie a acestui an.

In ceea ce priveste infiintarea unor gradinite speciale pentru persoanele cu dizabilitati, reprezentantii primariei declara ca nu exista nicio astfel de institutie in cadrul sectorului 3 si mentioneaza, in schimb, ca toate institutiile modernizate vor fi dotate cu rampe de acces si grupuri sanitare adaptate.

Sursa foto: Agerpres Foto