In acest scop, reprezentantii Consiliului vor participa marti la sedinta Comisiei de buget finante din Senat, unde se va discuta aceasta Ordonanta.

Primul pas al campaniei consta in postarea unei petitii pe site-ul “petitieonline.com”, pentru semnarea careia trebuie parcurse doua etape: inregistrarea pentru petitia respectiva si confirmarea printr-un e-mail. Petitia va fi postata si pe retelele de socializare.

In acelasi timp, firmele vor afisa imaginea campaniei la sediul lor, la puntele de lucru, magazine si oriunde se considera necesar.

“Mesajul trebuie sa fie vizibil, asumat, sa aratam ca firmele nu se supun unei masuri care duce la blocarea economiei”, a explicat presedintele CNIPMMR, Florin Jianu.

De asemenea, reprezentantii Consiliului sustin ca vor trimite cate o scrisoare tuturor parlamentarilor in care sa explice pericolul pe care il reprezinta obligarea firmelor sa aplice plata defalcata a TVA. Printre acestea, ei au amintit costurile suplimentare ale firmelor cu modificarea sistemelor informatice, costurile bancare, blocarea banilor firmelor in conturile respective, deoarece pentru procedurile ANAF nu sunt prevazute termene de aprobare si sanctiuni, si efortul semnificativ de implementare tehnica, avand in vedere termenul foarte scurt.