Investitiile publice in 2017 sunt la jumatate, ca valoare nominala, si de aproape patru ori mai mici, ca procent in PIB, comparativ cu anul 2009, an in care criza financiara s-a declansat si in Romania, iar economia a inregistrat un regres semnificativ. Oamenii de afaceri sustin ca stimularea consumului in detrimentul investitiilor reprezinta o politica paguboasa.

De ce sunt importnte investitiile? Pentru ca nivelul investitiilor determina dezvoltarea viitoare, iar din punct de vedere social investitiile duc la cresterea standardului de viata, sustin reprezentantii Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).

Conform unei analize a Consiliului, in primele sapte luni din 2009, investitiile publice s-au ridicat la 10,4 miliarde de lei (2,1% din PIB), iar in primele sapte luni din acest an au fost de 5,15 miliarde de lei (0,6% din PIB).

Din pacate, insa, guvernantii continua sa sacrifice investitiile pentru a stimula consumul.

”Se mentine dinamica paguboasa: incurajarea consumului prezent, in detrimentul investitiilor si deci a consumului viitor. Mentinerea evolutiilor actuale in ceea ce priveste cheltuielile si veniturile bugetare, nu este sustenabila afectand major dezvoltarea viitoare a Romaniei, condamnand-o sa ramana codasa in Uniunea Europeana” - a declarat, intr-o conferinta de presa, presedintele de onoare al Consiliului, Ovidiu Nicolescu.

Scaderi de taxe pe consum in plin avant economic

Acesta a prezentat o scurta analiza a executiei bugetare la 7 luni, din care reiese ca in ciuda cresterii economice record, de 5,9% in semestrul doi al anului, bugetul inregistreaza scaderi de venituri chiar pe taxele pe consum (TVA si accize), desi cresterea PIB este bazata aproape exclusiv pe consum.

Asadar, pe partea de venituri, scad incasarile din impozitul pe profit, cu 4,4% la sapte luni fata de aceeasi perioada a anului trecut, cele din TVA cu 4,6%, accizele – minus 5,8%, sumele primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantare – minus -76,6%, sumele incasate in contul unic (bugetul de stat) scad cu 191,1%, iar veniturile din categoria “alte sume primite de la UE pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului de convergenta” sunt mai mici cu 291,6%.

In schimb, unele cheltuieli bugetare se amplifica substantial: cheltuieli de personal cresc cu 20,3%, cele cu asistenta sociala urca cu 10,7%, iar alte cheltuieli sunt mai mari cu 35,0%.

Limita de deficit se poate respecta, dar cu costuri uriase pentru viitor

Referitor la incadrarea in limita de deficit de 3% din PIB, promisa de Guvernanti, reprezentantii IMM-urilor sustin ca nu este imposibil, insa se poate realiza doar cu taierea tuturor investiilor si pe baza unor imprumuturi accelerate. Iar problema nu este doar anul acesta, pentru ca salariile si pensiile majorate sunt cheltuieli pemanente care trebuie sustinute si in anii care urmeaza, iar fara investitii .

In context, CNIPMMR solicita Guvernului sa ia urgent masuri necesare pentru cresterea investitiilor publice in vederea sustinerii relansarii economice, precum si lansarea unor proiecte ample de investitii, care sa rezolve problema infrastructurii insuficiente sau de calitate scazuta, ce reprezinta unul dintre factorii cei mai problematici pentru dezvoltarea unei afaceri in Romania, constituind o bariera in calea schimburilor comerciale si a dezvoltarii economice. Tara noastra este in continuare pe ultimul loc intre tarile cu caracteristici similare din regiune in ceea ce priveste calitatea perceputa a infrastructurii de transport si comunicatii (Raportul de tara privind Romania al Comisiei pentru 2016).

Sursa foto: lovelyday12 / Shutterstock