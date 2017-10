Jordan Belfort, brokerul a carui viata a fost ecranizata in productia "The Wolf of Wall Street", a declarat ca ofertele initiale de criptomoneda (ICO), metodele prin care startup-urile de pe blockchain reusesc sa primeasca investitii prin lansarea unor noi monede, sunt "mult mai periculoase decat orice a facut el vreodata”.

Fostul broker american, imortalizat in filmul “The Wolf of Wall Street”, a avertizat ca toata nebunia privind metodele de finantare prin intermediul lansarii de monede virtuale este “cea mai mare escrocherie desfasurata vreodata”. Jordan Belfort a petrecut 22 de luni in inchisoare petru frauda dupa ce escrocheriile sale i-au costat pe investitori in jur de 200 de milioane de dolari. In urma iesirii in inchisoare, aceasta a castigat milioane de dolari ca speaker...