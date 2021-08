Povestea business-ului cu gemuri și siropuri de zmeură la care un clujean a visat încă din copilărie

Pasionat încă de mic de agricultură, Paul Căpușan a decis ca, atunci când o să se facă mare, să își deschidă un business în agricultură cu siropuri și gemuri de zmeură, pe care le comercializează acum sub brandul Delicium. A început inițial în 2015, cu o suprafață de un hectar pentru ca mai apoi să cultive zmerură pe un un teren de șapte hectare.

„Povestea business-ului are rădăcini ceva mai adânci. La 13 ani, când eram în vizită în Austria la un verișor, într-o simplă plimbare cu bicicleta, o plantație mică de zmeură mi-a atras atenția. Am aflat că cei care voiau, puteau plăti o taxă de intrare, mânca atâta zmeură pe cât doreau și dacă mai voiau să ia și pentru acasă, plăteau fructele pe kilogram”, a declarat Paul Căpușan, fondatorul Delicium, într-un interviu acordat wall-street.ro.

Acesta a urmat Liceul de Arte din Cluj, însă știa că nu acesta este drumul pe care și-a dorit să meargă în viață. Experienţa din Austria l-a impulsionat să își găsească pasiunea și a terminat Facultatea de Horticultură.

„Am ajuns acasă după o săptămână din Austria și le-am spus părinților de business-ul din acea țară. Eu eram la liceul de arte, iar părinții voiau să merg la Facultatea de Arhitectură. Chiar dacă urmam meditații de un an, am decis în final să mă înscriu la Facultatea de Horticultură în Cluj, iar în anul trei de studii am înființat un hectar de zmeură în localitatea Borșa, județul Cluj”, spune acesta.

Un business în continuă schimbare

Paul povestește că a pornit de la producția de zmeură și s-a extins ulterior în producția de alte fructe. Pentru că la acea vreme fructele nu se vindeau la fel de bine pe cât spera, fiind nestropite și mult mai sensibile, în 2018 Paul a decis împreună cu familia sa să înceapă procesarea fuctelor. Au început cu câteva rețete de gemuri și siropuri pe care le-au dat prietenilor și rudelor și așa au ajuns să își îmbunătățească rețeta și să se adapteze pentru a avea venituri mai mari.

„De atunci procesăm tot ceea ce noi putem produce: sirop, gem, murături, zacuscă. Ne-am diversificat și gama de fructe. Am ajuns să cultivăm și aronia, căpșuni, legume (roșii, castraveți, dovleac, ardei iuți). Anul acest am înființat și plantație de mure și afini”, povestește Paul.

Deși au fost nevoiți să facă o schimbare în business, se pare că inițial nici gemurile și siropurile nu au fost rețeta câștigătoare. Pentru a dezvolta business-ul, Paul și-a amintit de ideea de afaceri din Austria și a dorit să pună pe picioare un concept similar.

„În 2019 ne-am deschis porțile fermei către oricine care dorește să culeagă și să mănânce fructe și am început să facem și brunch-uri, lucru care ne-a pus pe harta Clujului de atunci. În fiecare weekend organizăm brunch-uri. În felul acesta am reușit să atragem un număr foarte mare de oameni și să ne transformăm afacerea pentru ne putea vinde atât produsele primare, cât și cele procesate”, precizează Paul.

Investiție de circa 30.000 euro într-un hectar de zmeură

Pentru o suprafață de un hectar, Paul a investit inițial 25.000-30.000 euro, investițe care a cuprins înființarea culturii, sistemul de irigație, plantele și îngrădirea. De-a lungul celor șase ani, împreună cu familia sa au investit peste 500.000 euro, totul din fonduri proprii. Antreprenorul spune că pe viitor și-ar dori să atragă și fonduri europene care să îi ajute în creșterea constantă.

„Ne-am gândit să convertim și cultura spre cea bio. Noi oricum nu prea folosim substanțe dăunătoare deoarece principalii noștri clienți sunt familiile cu copii”, spune Paul.

Gemurile și siropurile sunt toate produse intern, iar capacitatea de producție pentru siropuri este de 1.000 litri pe zi, iar pentru gemuri 300-400 kg pe zi.

„Am reușit să triplăm vânzările în timpul pandemiei, dar cu multă muncă”

Business-ul Delicium a fost afectat în timpul pandemiei, cel puțin în primele trei luni când au avut cele mai slabe vânzări posibile. Însă, din martie-aprilie au trebuit să se adapteze noului context pandemic și au devenit mai activi în mediul online.

„Am reusit sa triplăm vânzările pe 2020 cu un efort de 10 ori mai mare. Am terminat anul 2020 cu o cifră de afaceri de 350.000 lei”, precizează Paul Căpușan.

În ceea ce privește planurile de viitor, atragerea de fonduri europene este principalul plan. De asemenea, Paul spune că ar mai vrea să continue extinderea business-ului, nu printr-o nouă cultură sau mai multe magazine în orașe în care momentan nu au ajuns, ci și-ar dori să poată oferi o experiență turistică celor care vin să viziteze Clujul: cazare chiar la ferma sa.

