Următorii în top trei după România se poziționează Polonia, Italia și Spania. Lider la capitolul eficiență este Franța, care are doar 4,3% din ferme și în același timp cea mai mare producție din Uniunea Europeană (16,8%).

Olanda este țara cu un număr mult mai mic de ferme (0,53%), dar care produce dublu față de România, lucru care evidențiază eficiența agriculturii din țările mai dezvoltate. Luxemburg este țara cu cele mai puțin ferme din Europa (0,02%).

Sursă: LAPAR

Pentru a produce 100 de euro din PIB, România consumă 323 de kilograme de materiale, arătând cea mai ridicată ineficientă materială dintre toate țările europene, reiese din lucrarea „România în UE", publicată de Institutul Național de Statistică.

Eficiența materială se măsoară ca raport între consumul total de materiale pe timp de un an dintr-o țară, și PIB-ul creat în acel an. La polul opus din punct de vedere al eficienței se află Luxemburg și Olanda, cu un consum mediu de sub 30 de kilograme de materiale pentru a obține 100 de euro.