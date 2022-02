Pentru că de multe ori se creează o confuzie între așa-numita agricultură tradițională și cea durabilă, am stat de vorbă cu Ion Toncea, președinte al Asociației Române pentru Agricultură Durabilă și cercetător științific în cadrul Institutului Național de Dezvoltare Agricolă Fundulea. Acesta ne-a vorbit despre modul în care reușesc produsele fermierilor români să ajungă pe rafturile supermarketurilor, investițiile necesare și modul în care statul susține această zonă.

Wall-street.ro: Cum reușesc să ajungă produsele fermierilor români pe rafturile supermarketurilor?

Ion Toncea: "Această precizare este binevenită, important este că ajung și că majoritatea găsesc o modalitate de a oferi ceea ce ei obțin, respectiv produse agricole și alimentare celor interesați. Având în vedere că România este o țară europeană, o parte dintre membrii asociației noastre vând produse și pe piața Uniunii Europene și nu numai, așa cum se știe, în funcție de cerința pieței naționale și internaționale. Aș vrea să remarc faptul că, fără nicio excepție, toți reușesc să-și vândă producția pe care o realizează, iar pentru a realiza acest lucru încheie contracte din timp cu lanțurile de magazine, de supermarketuri pe care noi le avem în România.

De asemenea, o parte din ei, mai de curând, au început să le ofere și să vândă, cu amănuntul,dar și en-gros, produse alimentare, în special produse de panificație. Mai pe scurt, toți reușesc, au o soluție pentru a-și valorifica marfa. De altfel eu zic că ei gândesc destul de sănătos, pentru că își contractează cu un an înainte producția pe care o realizează".

Wall-street.ro: Ce investiții trebuie să facă un fermier tradițional pentru a face agricultură durabilă?

Ion Toncea: "Agricultura durabilă nu este neapărat o agricultură ecologică. În asociația noastră, majoritatea fermierilor practică sistemul de agricultură ecologică și de asemenea agricultură integrată, adică cei care au tot lanțul de producție agricolă și alimentară, de la obținerea de materii prime, produse procesate și așa mai departe. Cei mai mici au contracte cu o serie întreagă de supermarketuri, unul dintre cele mai mari fiind Cora, de exemplu. Cum au reușit? Vreau să vă spun că de fapt nu ei umblă după cumpărători, ci aceste unități îi caută pentru că au aflat că produsele sunt de foarte bună calitate. Sigur, n-a fost ușor, sunt unii care au avut ceva fonduri proprii, dar alții au și împrumutat. Dar, până la urmă, prin faptul că au reușit să vândă producția mulțumitor, au acoperit toate aceste datorii și în felul acesta au reușit să meargă mai departe.

Citeste si: Fonduri europene pentru o afacere în agricultură: ce programe sunt...

Dar vreau să vă mai spun următorul aspect: ei, absolut toți colegii noștri care practică agricultura ecologică și agricultura durabilă, la început s-au documentat foarte serios în ce privește acest domeniu.

Pe de altă parte, mai există un grup de actori foarte importanți, sunt diferite asociații din acestea de consumatori, eu știu o asociație de tinere mămici, care contactează direct producătorul agricol, pentru că pe ambalajul produselor respective este trecută și adresa fermierului, ceea ce scurtează, cum se spune, lanțul alimentar".

Wall-street.ro: Cum susține statul zona de agricultură, concret?

Ion Toncea: "Dacă am în vedere agricultura ecologică, susținerea cea mai evidentă și sustenabilă o reprezintă subvenția (APIA - n.r.). Deci acesta este un instrument, sigur, ar mai fi și altele, noi sperăm și la primul plan de acțiune pentru dezvoltarea agriculturii ecologice, care a fost inițiat de către Ministerul Agriculturii și cu ajutorul asociațiilor profesionale, al federației, al Asociației Române pentru Agricultură Durabilă și al Academiei de Științe Agricole și Silvice. De asemenea, o susținere evidentă vine și din partea cercetării agricole, nu numai din partea statului. Sunt numeroase proiecte de cercetare din care rezultă lucruri cu aplicabilitate practică imediată și foarte, foarte eficiente, benefice oricărui fermier care practică agricultură sau agricultură ecologică".

Citeste si: Agroland: Prețul fertilizanților a crescut și de patru ori

Wall-street.ro: Ne puteți da câteva exemple de astfel de proiecte de cercetare?

Ion Toncea: "Asociația noastră participă în acest moment la două proiecte de cercetare internaționale finanțate prin programele europene, Horizon 2020 și Core Organic. Noi avem la rândul nostru un astfel de program, în limba română 'Laboratoare vii de agro-ecologie', care încearcă, și sigur va reuși, împreună cu colegii noștri din Italia, din Polonia, din Algeria și din Franța, să afle care dintre fermele care practică agricultura ecologică ne oferă nouă hrană vie, care are alte caracteristici decât hrana obișnuită. În primul rând este sănătoasă, în al doilea rând are un conținut optim de substanțe nutritive necesare oricărei categorii de vârstă, și, în al treilea, nu are niciun efect secundar și totodată ne asigură de substanțe nutritive".

Citeste si: Analiză BNR: trei modalități prin care putem plăti mai puțin pentru...

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Luca Dinulescu este jurnalist, activând anterior pentru publicații precum Digi 24, Adevărul sau Academia Cațavencu. A desfășurat de asemenea o activitate publicistică constând în patru volume publicate, între acestea numărându-se proză, nuvele și benzi desenate. Este absolvent de Regie Film și a fost de asemenea posesor al bursei J.W.Fulbright pe scenaristică și regie de film. Mai multe articole scrise de Luca Dinulescu »

Te-ar putea interesa și: