Livrator legume proaspete: Nu avem contact cu supermarketurile pentru că sunt interesați exclusiv de preț

Acesta a arătat faptul că nu este singur în business-ul Fermier bun, alături de el existând un așa-numit "silent partner", care preferă să nu-și dezvăluie numele însă.

"Domeniul fermierbun l-am cumpărat acum 7-8 ani, iar de atunci încercăm să propunem pieței românești această modalitate de a aduce cât mai aproape producătorii locali de consumatorul final", a declarat Costin Simion.

Acesta a explicat însă că la acel moment nu exista o solicitare mare în piață pentru acest fel de servicii, astfel că proiectul a intrat într-o perioadă de suspendare.

Momentul cel mai bun de reactivare a venit însă exact la începutul pandemiei, a adăugat Costin Simion, spunând că doar în decurs de o săptămână a reactivat platforma și furnizorii.

Astfel, subliniază acesta, site-ul a fost redeschis pe 28 martie 2020, iar până a doua zi deja echipa nu mai făcea față traficului, fiind nevoită să se reorganizeze în câteva ore și să găsească alt server și alt suport tehnic mai sustenabil.

"Afacerea a crescut constant. Am avut o campanie de promovare în care am invitat toți producătorii mici, care ajung greu sau mai deloc în lanțurile mari de supermarketuri și am adunat o bază de date de 200 de producători, pe diferite plaje de produse. Îi activăm în funcție de necesități sau de sezoane".

Costin Simion, fondator Fermierbun.ro