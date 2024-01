„Defrișare” de posturi la Ministerul Mediului: sunt desființate 91 de locuri de muncă

Organigrama Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) s-ar putea reduce cu 91 de posturi, dintre care 19 de conducere, instituţia urmărind consolidarea structurilor care gestionează fondurile europene şi procesele de digitalizare, conform Agerpres.

Ministerul de resort a publicat, în consultare publică, proiectul de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea instituţiei, în conformitate cu prevederile Legii 296/2003.

"Aşa cum era firesc, am început acest amplu proces de reorganizare instituţională cu autoritatea centrală, şi anume ministerul. Vom reduce 91 de posturi în total, dintre acestea 19 fiind posturi de conducere. Îndeplinim astfel cerinţele legale, iar eu sunt convins că o structură mai suplă, mai ales la nivel de management, va face ca fluxurile de lucru şi procesul decizional să se deruleze mai eficient. De asemenea, pentru a răspunde priorităţilor noastre la nivel administrativ, fondurile europene şi digitalizarea, am redirecţionat resurse suplimentare către structurile care gestionează aceste componente. Bineînţeles că aceasta este doar prima etapă din procesul de reorganizare. Etapa a doua va cuprinde toate instituţiile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea MMAP. În cazul acestora, pe lângă aplicarea aceloraşi principii - reducerea posturilor de conducere, absorbţia fondurilor europene şi digitalizarea, un alt obiectiv principal va fi întărirea structurilor teritoriale, care au fost neglijate nepermis de mult în ultimii ani", a declarat Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, numărul total de posturi în aparatul central se va reduce de la 591 la 500, iar posturile de conducere (directori generali, directori, şefi serviciu etc.) vor scădea de la 60 la 41.

În plus, prin comasarea altor structuri, a fost înfiinţată Direcţia Strategii, Politici de Mediu şi Managementul Fondurilor Europene, precum şi Direcţia Comunicare şi Digitalizare.

Sursa foto: shutterstock

