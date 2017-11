Adient TRIM Ploiesti, producator de tapiterii auto, care are in prezent peste 1900 de angajati, cauta 150 de tapiteri, pentru a tine pasul cu cererea in crestere a pietei auto.

Angajatii Adient Trim Ploiesti lucreaza in 3 schimburi, producand tapiterii pentru scaune auto. „Activam intr-o industrie in care Romania are inca multe de demonstrat. La Ploiesti producem cu mandrie tapiterii premium pentru cele mai importante marci de masini din lume. Cererea este mare, pentru ca lucram produse de cea mai buna calitate la preturi competitive, de aceea avem nevoie de 150 de noi colegi,” a declarat Costin Trimbitasu, Director ADIENT TRIM Ploiesti. In fiecare an,...