Statul mai pregateste o lovitura dura pentru samsarii de masini persoane fizice. Dupa ce Ministerul Finantelor Publice (MFP) a propus un regim fiscal distinct aplicabil in cazul operatiunilor de transfer efectuate cu autoturisme din patrimoniul personal, incepand cu al treilea autovehicul, un proiect PSD vrea sa interzica cumpararea din afara tarii a mai mult de o masina rulata o data la 2 ani.

"Comercializarea autovehiculelor second-hand achizitionate din afara tarii si revandute in Romania se face doar de catre persoanele juridice, cu respectarea prevederilor prezentei legi. Persoanele fizice pot achizitiona o data la doi ani, un singur autovehicul second-hand pentru folosinta proprie", se arata in proiectul pentru modificarea Legii nr. 227/2015 a Codului fiscal.

Masura este buna pentru a limita comertul cu masini second-hand aduse de catre persoane fizice, insa prioritara ar trebui sa fie recuperarea TVA-ului de la firmele care aduc din Vest masini fara taxe.

In anul 2016, s-a constatat faptul ca exista persoane fizice neinregistrate fiscal, care au detinut in proprietate si au tranzactionat, fiecare, un numar ridicat de autoturisme (10-50 autoturisme).

Aproximativ 41% din volumul total de masini second-hand care vor intra anul acesta in Romania sunt marci ale concernului VW, dimensiunea avalansei de masini rulate, majoritatea rable, se va ridica la 637.000 de masini. Circa 60-70% dintre ele sunt masini peste zece ani. In primele 6 luni au intrat in tara 312.000 de masini, dintre care 207.000 au fost din grupul VW.

Sursa foto: Krivosheev Vitaly / Shutterstock