Jeep Wrangler, model lansat in 1987, a ajuns la cea de-a patra generatie, debutul comercial este programat pentru anul 2018.

SUV-ul a fost comercializat in peste 2 milioane de exemplare, iar cel mai bun an din istorie a fost in 2015, cand la nivel global au fost vandute peste 255.000 de exemplare.

Noul Jeep Wrangler va beneficia de un design modernizat, dar care ramane fidel originalului, de motorizari eficiente si de numeroase sisteme de asistenta si siguranta.

Detaliile de design ale Noului Wrangler surprind grila si farurile rotunjite, aerodinamica imbunatatita, parbriz rabatabil pentru puristii offroad-ului, mai multa libertate in aer liber si zeci de combinatii de culori pentru usi, plafon si windscreen.

Mopar, divizia oficiala de accesorii a grupului Fiat Chrysler Automobiles, a dezvoltat pentru noul Jeep Wrangler peste 200 de accesorii de performanta si design.