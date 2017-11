Porsche va investi semnificativ peste trei miliarde de euro in vehicule plug-in hibrid si pur electrice in urmatorii cinci ani si va crea peste 1.200 de noi locuri de munca in Zuffenhausen.

”Sunt investitii in viitorul companiei noastre. Cu toate acestea, ne pastram obiectivul strategic de a obtine o marja de profit operational de minimum 15% si in viitor. Pentru a realiza acest lucru, vom optimiza si mai mult structura noastra de costuri”, a spus Lutz Meschke, Vicepresedinte al Consiliului Executiv si Membru in Consiliul Executiv, Responsabil de Financiar si IT. Pentru anul financiar 2017, Blume si Meschke se asteapta sa vada, la finalul anului, un profit...