Grupul MOL achiziționează peste 400 de stații de servicii în Polonia

MOL a semnat un set de acorduri cu Grupa Lotos SA și PKN Orlen care vizează vânzarea și cumpărarea mai multor elemente de portofoliu. MOL achiziționează 417 stații de servicii în Polonia și are potențialul de a deveni al treilea jucător pe piața locală de retail de combustibili.

Un acord suplimentar pe termen lung asigură aprovizionarea cu combustibili pentru rețeaua achiziționată în Polonia. Acordurile sunt în conformitate cu strategia actualizată pe termen lung a Grupului MOL „SHAPE TOMORROW” 2030+.

Prin această achiziție, Grupul MOL își continuă expansiunea și are reprezentare în cea de-a zecea țară prin segmentul Consumer Services. Numărul de stații de servicii din portofoliul MOL ajunge la 2390, de la 1943, și sunt operate sub cinci mărci diferite. Sunt incluse și cele 120 de stații de servicii OMV din Slovenia, recent achiziționate, cât și cele 95 de noi stații din Slovacia și Ungaria. Aceste achiziții sunt condiționate de aprobarea fuziunii.

În urma finalizării tranzacției, MOL se evidențiază ca un jucător important pe piața poloneză de retail de combustibili. Acordul de astăzi oferă o oportunitate remarcabilă de expansiune anorganică și o aliniere perfectă din perspectiva strategiei ambițioase de creștere a segmentului Consumer Services.

“Pentru MOL, această tranzacție reprezintă un pas major în călătoria strategică de transformare pe care a început-o în 2016 și care a fost accelerată anul trecut prin strategia noastră actualizată. Achiziționarea activului ACG din Azerbaidjan, construcția noii fabrici de polioli în Ungaria și intrarea pe piața din Polonia sunt repere importante în îndeplinirea obiectivelor noastre. Prin această achiziție vom avea acces la cea mai mare economie din Europa Centrală și de Est, iar produsele și serviciile noastre vor ajunge la aproape 40 de milioane de potențiali clienți. Maghiarii și polonezii împărtășesc aceleași experiențe istorice, iar obiectivul nostru comun este să asigurăm eficient aprovizionarea cu energie în regiunea Centrală şi de Est a Europei. Am convingerea că prin acest acord, coridorul energetic Nord-Sud se va consolida și mai mult,” a declarat Zsolt Hernádi, Președinte și CEO al Grupului MOL.

“Acesta este un moment decisiv pentru industria poloneză de combustibili. Suntem pe cale să finalizăm achiziția Grupului LOTOS, o tranzacție în beneficiul întregii economii poloneze, din perspectiva ambelor companii implicate, respectiv clienți, angajați și acționari. Încă de la demararea procesului de fuziune, am subliniat că prioritatea o reprezintă obținerea de beneficii suplimentare și tocmai asta am reușit. În zona de retail, am negociat cu partenerul nostru maghiar un acord de schimb de proprietăți, care ne va permite să progresăm din perspectiva planurilor de extindere geografică prin consolidarea lanțului de retail în Slovacia, dar și prin intrarea pe o piață complet nouă, cea a Ungariei”, a spus Daniel Obajtek, Președintele Consiliului de Administrație al PKN ORLEN.

Amprenta regională a MOL va continua să fie una diversă și extinsă, în cea mai mare economie din regiunea Europei Centrale și de Est. Activele achiziționate vor oferi o bază solidă de creștere la nivel local, unde MOL a avut o prezență limitată până acum. Polonia are perspective economice puternice și o rată ridicată de motorizare, cu un important potențial de piață din regiune, cu un consum anual de combustibili de 23 de milioane de tone și perspective de creștere de 1-2% pe termen mediu. Această achiziție oferă o poziționare bună prin localizarea pe autostrăzi, cu oportunități suplimentare de creștere organică și avantaje semnificative pentru extinderea vânzărilor de non-fuel.

„În urmă cu mai puțin de un an am lansat strategia actualizată MOL 2030+, iar unul dintre obiectivele noastre a fost să creștem prezența noastră în Europa Centrală și de Est și să ajungem la un număr de 2200 de stații de servicii până în 2025. Prin finalizarea acestei tranzacții vom depăși acest obiectiv și salutăm intrarea Poloniei în portofoliul nostru de Consumer Services. Nu ne vom opri aici, deoarece credem că segmentul Consumer Services are un potențial semnificativ în procesul tranziției energetice. Scopul nostru este să ajungem la un număr cât mai mare de clienți și să oferim soluții de mobilitate aliniate obiceiurilor de consum aflate mereu în schimbare, împreună cu servicii și produse de cea mai bună calitate. Rețeaua de stații de servicii Lotos va oferi premise extraordinare pentru toate acestea”, a declarat Péter Ratatics, Vicepreședinte Executiv, Consumer Services, MOL Group.

Sub rezerva aprobării finale a achiziției activelor din Polonia, MOL va ceda 185 de stații de servicii din portofoliul său - 144 situate în Ungaria și 41 în Slovacia - către PKN Orlen, pentru suma de 259 milioane USD. Acordul se supune deciziei Comisiei Europene prin care PKN Orlen va obține undă verde pentru a încheia fuziunea cu Lotos. Sursa foto: mol

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Cristian este absolvent al Universității Româno-Americane și al unui MBA la Academia de Studii Economice (A.S.E.). Startul în jurnalism a fost în 2003 la agenția de presă Mediafax , parte a trustului MediaPro, pe poziția de redactor, iar mai târziu la agenția de presă NewsIn , parte din trustul de media Realitatea - Cațavencu, ca reporter și redactor șef al departamentului Companii. Pentru o perioadă scurtă de timp a scris pentru ziarul de... Mai multe articole scrise de Cristian Gubandru »

Te-ar putea interesa și: