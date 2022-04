BMW lansează noul Seria 7, primul din istoria mărcii care va avea și versiune electrică. Aceasta se va numi „i7”. Prețul de pornire pentru Europa al acesteia va fi de 135.900 de euro. La lansarea europeană, noul BMW i7 va fi disponibil în versiunea i7 xDrive60 cu două motoare electrice pentru un total de 544 CP și 745 Nm. Modelul folosește o baterie de 101,7 kWh ce promite o autonomie de 625 km.

Sistemul permite încărcări rapide la stații DC de până la 195 kW. Modelul electric poate accelera de la 0 la 100 km/oră în 4,7 secunde. Ulterior, va fi adăugată și versiunea i7 M70 xDrive cu peste 600 CP.

BMW nu renunță, totuși, la variantele clasice de propulsie pentru noua generație Seria 7. Sub strategia numită Power of Choice, o parte din modelele producătorului german vor fi disponibile cu toate cele patru variante de propulsie disponibile astăzi: benzină, diesel, plug-in hybrid și electric. Noua Serie 7 intră în strategia Power of Choice, iar clienții pot alege modul preferat de propulsie.

Pentru Europa, BMW Seria 7 va fi disponibil cu motorizări PHEV pe benzină, diesel și electric. Pe lângă modelul full electric BMW i7 xDrive60, din primăvara anului viitor, clienții mărcii vor putea alege versiunea diesel 740d xDrie cu motor de 3.0 litri cu șase cilindri în linie și sistem mild-hybrid la 48V. Propulsorul pe motorină va oferi 300 CP și 650 Nm. Modelul diesel poate accelera de la 0 la 100 km/oră în 6,3 secunde.

Vor exista versiuni plug-in hybrid: BMW 750e xDrive și BMW M760e xDrive. Ambele variante au sub capotă propulsorul cu șase cilindri de 3.0 litri pe benzină alături de motor electric. BMW 750e va dezvolta 490 CP și 700 Nm, iar varianta M760e va oferi 571 CP și 800 Nm. Sistemul are o baterie de 18,7 kWh integrată direct în structura mașinii, iar BMW spune că modelele PHEV ale Seriei 7 vor putea parcurge între 80 și 90 km în mod full electric. Chargerul onboard suportă încărcări AC de până la 7,4 kW. Ambele variante vor fi disponibile tot din primăvara anului 2023.

În Europa nu va exista o versiune pe benzină fără sistem PHEV. Acestea sunt rezervate doar pieței americane și altor piețe globale, probabil China. Vor exista versiuni 735i (3.0 272 CP), 740i (3.0 380 CP) și 760i (V8 de 4.4 litri cu 544 CP).

Nu vor mai exista două versiuni de caroserie, BMW renunțând să fabrice o variantă cu ampatament scurt. Astfel noua Serie 7 are 5.391 mm lungime, 1.950 mm lățime și are o înălțime de 1.544 milimetri. E mai lungă cu 131 mm, mai lată cu 48 mm și mai înaltă cu 51 mm față de generația anterioară. Ampatamentul a crescut la impresionanta cifră de 3.215 mm.

Design

Poate la cel mai controversat capitol. BMW a făcut o serie de alegeri îndrăznețe la capitolul design. Mulți spun urâte, altora le place. Totul ține de gusturile fiecăruia. „Frumusețea mașinii stă în ochii proprietarului” este o zicală ce se aplică la noul Șeptar cu succes.

Modelul preia elemente de la X7 facelift, cu blocuri optice înguste ce încadrează o grilă specifică de dimensiuni apreciabile. Poate, spun unii, mult prea mare. Aceasta poate fi comandată și în versiune Iconic Glow (iluminată). Aspectul exterior poate fi personalizat prin alegerea pachetelor M Sport, M Sport Pro și M Performance.

La interior, Seria 7 și i7 vin acum cu planșa de bord, asemănătoare cu SUV-ul electric iX. Instrumentarul digital și display-ul central sunt acum unite sub același element din sticlă și poartă numele BMW Curved Display. Instrumentarul are o diagonală de 12,3 inchi, iar ecranul central măsoară 14,9 inchi.

BMW introduce pe Seria 7 și Interaction Bar, o suprafață cu aspect de cristal întinsă pe toată lungimea planșei de bord ce integrează o serie de comenzi pentru climatizare, deschiderea torpedoului și altele. Pentru cei din spate au fost integrate ecrane de 5,5 inchi în portiere pentru comanda sistemului de climatizare, ajustarea poziției scaunului, lumină ambientală și altele. Pasagerii din spate beneficiază de cea mai mare atenție. Aceștia au la dispoziție scaune standard confort, dar se poate opta și pentru Multifunction Seats sau Executive Lounge.

Tot pentru locurile din spate, constructorul german oferă acum BMW Theatre Screen, un ecran cu rezoluție 8K de 31,3 inchi retractabil în plafon și echipat cu sistem audio Bowers & Wilkins. BMW Seria 7 se poate transforma într-un cinematograf mobil. Sistemul funcționează pe baza Amazon Fire TV, iar BMW menționează că serviciile și conținutul disponibil variază în funcție de zonă.

Pentru melomani, Seria 7 poate fi configurată cu sistemul audio de top Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System și pe lângă funcția 4D pe care o integrează, sistemul folosește 36 de incinte acustice și are o putere de 1.965 W.

