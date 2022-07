Românii care vor sa își cumpere o mașină nouă prin programul Rabla pot duce la casat două mașini vechi. Dacă ambele sunt mai vechi de 15 ani atunci ajutorul de la stat ajunge la 12.000 de lei. În banii aceștia sunt incluse primele de casare și ecobonusurile de vechime.

Programul Rabla Clasic

Prin Programul Rabla Clasic 2022 se acordă un tichet (primă de casare) în valoare de 6.000 lei pentru o mașină cu o vechime mai mare sau egală cu 6 ani, înmatriculată în România, care este casată, cu scopul achiziționării unei mașini noi cu noxe reduse. Masina nou achizitionata trebuie sa aiba un nivel de emisii de noxe de maximum 160g CO2/km în regimul de măsurare mixt WLTP. Pentru achiziția unui autoturism nou se pot folosi 2 tichete Rabla, cu mentiunea ca prima de casare pentru 2 autovehicule este de 9.000 de lei.

În plus față de suma de pana la 9.000 lei, participantul în Programul Rabla Clasic 2022 poate beneficia suplimentar de alte ecobonusuri, în cazul în care mașina pe care dorește să o achiziționeze îndeplinește condițiile de mai jos. Astfel, se oferă:

Un ecobonus de 1.500 lei (suplimentar față de prima de casare), pentru cumpărarea unei mașini al cărei motor generează emisii de maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP;

Un ecobonus de 1.500 lei (suplimentar față de prima de casare) pentru achiziția unei mașini cu sistem GPL;

Un ecobonus de 1.500 lei (suplimentar față de prima de casare) pentru fiecare autoturism casat, care este mai vechi de 15 ani si cu norma de poluare Euro 3 sau mai mica, pentru maxim 2 autoturisme

Un ecobonus de 3.000 lei pentru achiziția unui autoturism nou hibrid; versiunile de tip Plug-in Hybrid (PHEV) care se încarcă de la priză intră în Programul Rabla Plus.

În cazul în care vrei să optezi pentru o mașină 100% electrică sau Plug-in Hybrid (PHEV), prin Programul Rabla Plus 2022 poți beneficia de :

O prima de casare de 26.000 de lei la casarea unui singur autoturism sau de 29.000 lei pentru casarea a 2 autoturisme cu vechime de peste 6 ani, in vederea achizitiei unui autoturism nou, de tip Plug-in Hybrid (PHEV), cu emisii de maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP;

Citeste si: Top 5 țări care valorifică cel mai bine mașinile casate

Un ecotichet de 51.000 de lei lei la casarea unui singur autoturism sau de 54.000 lei pentru casarea a 2 autoturisme cu vechime de peste 6 ani, in vederea achizitiei unei mașini cu propulsie 100% electrică sau a unei mașini noi cu pilă de combustie cu hidrogen, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare.

Un ecobonus de 1.500 de lei pentru fiecare masina mai veche de 15 ani cu norma de poluare pana la Euro 3 inclusiv

Achiziționarea unui autovehicul nou in cadrul Programului Rabla Plus 2022 este posibila doar in cazul in care casezi un autoturism vechi. In cadrul programului Rabla Plus pot fi casate maxim 2 masini rulate.

Care sunt pașii pe care trebuie să îi parcurgi

1. Înscrierea în Programul Rabla

Pentru a te înscrie în Programul Rabla trebuie să iei legătura cu dealerul auto de und edorești să cumperi mașina, înscrierea fiind făcută de către acesta, în mod electronic, direct în aplicația PSIPAN. Pentru această operațiune vor fi necesare datele beneficiarului (persoana care achiziționează autovehiculul), datele proprietarului de rablă (în cazul în care sunt persoane diferite) și datele referitoare la vehiculul ce urmează a fi casat.

Citeste si: Dilema șoferului de secol 21. Mașină hibrid, plug-in hibrid sau...

2. Documentele necesare pentru înscrierea în Programul Rabla 2022

Actul de identitate, în copie certificată „conform cu originalul”, atât pentru beneficiar, cât și pentru proprietarul rablei (se va prezenta si actul de identitate in original in vederea identificării beneficiarului și proprietarului rabla). În situaţia în care dreptul de beneficiu asupra primei de casare se transmite de la sau către o persoană juridică, vor fi depuse documentele:

a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie proprietarul, să predea spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat şi să achiziţioneze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie certificată „conform cu originalul”;

b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie proprietarul, predă spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat şi achiziţionează autovehiculul nou, în copie, dacă este cazul;

c) actul de înfiinţare/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată "conform cu originalul";

Certificatul de înmatriculare al mașinii casate prezentat în copie legalizată;

Citeste si: Liniile de autobuz 205 și 282 vor fi deviate timp de două weekenduri

Cartea de identitate a mașinii casate în copie legalizată;

Certificate de atestare fiscală, în original, în copie legalizată sau emise și comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în termen de valabilitate, eliberate de către direcțiile de taxe și impozite locale din cadrul primăriilor de pe raza unde domiciliază atât proprietarul rablei cât și cumpărătorul noului autovehicul, rezultând faptul că nu au datorii la bugetul de stat. Pe certificatul fiscal al proprietarului trebuie specificat că are în proprietate rabla ce urmează a fi casată.

Declaraţie pe propria răspundere a proprietarului rablei prin care îşi exprimă în mod neechivoc opţiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare şi de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a proprietarului rablei privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare şi declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului prin care se obligă să achiziţioneze autovehiculul nou.

Citeste si: Nu mai trebuie să aștepți la RAR: A fost implementat serviciul „CIV...

3. Casarea mașinii vechi

După ce dealerul auto confirmă validarea în aplicația PSIPAN, proprietarul mașinii uzate trebuie să se prezinte la un centru autorizat Remat cu mașina pentru casare și nota de înscriere, care este valabilă 300 de zile (cu exceptia anului 2024, cand valabilitatea acesteia nu poate depăși 25 noiembrie), până cel mai târziu în momentul emiterii facturii vehiculului nou. După finalizarea procesului de casare, se va elibera certificatul de distrugere a autovehiculului vechi.

4. Radierea din circulație a mașinii casate

După casare, proprietarul are obligația să radieze vehiculul vechi la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

5. Prezentarea dovezii de radiere

Ulterior, proprietarul automobilului casat trebuie să prezinte la dealerul auto ales certificatele de distrugere și dovada radierii mașinii vechi, până cel mai târziu la momentul emiterii facturii pentru noua mașină.

Citeste si: Piața auto din România, cea mai mare creștere din Europa în primul...

6. Finalizarea procesului și achiziția mașinii noi

După ce au fost urmați toți pașii de mai sus, dealerul auto va putea elibera factura de achiziție a autoturismului nou, ținând cont de bonificațiile oferite în Programul Rabla 2022.

Avantajele achiziționării unui model hibrid prin Programul Rabla 2022

Suplimentar față de prima de casare de 9.000 de lei, pentru modelele hibrid cu emisii de maximum 120 g CO2/km, se pot cumula trei ecobonusuri, astfel încât valoarea bonificației să ajungă la suma de 16.500 de lei;

Impozit anual redus cu minimum 50%, reducere ce poate ajunge până la 100%, în funcție de localitatea în care ai domiciliul.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: