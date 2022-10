TVR Sagaris este printre cele mai radicale mașini ale deceniului său. Acum, cea pe care a condus-o Jeremy Clarkson în timpul emisiunii Top Gear de la BBC este de vânzare.

Deși este aproape de vârsta majoratului, TVR Sagaris confirmă că, în unele cazuri, maturizarea nu este o opțiune. Prezentat sub formă de concept în 2003 în cadrul evenimentului MPH03 de la Earl's Court, Sagaris a reapărut în fața lentilelor fotografilor la Salonul Auto de la NEC Birmingham, din 2004. Un an mai târziu a început și producția în serie și tot atunci a început și povestea acestui exemplar.

Vopsit în culoarea Chameleon Orange, Sagaris-ul oferit de către dealer-ul britanic Hilton & Moss are un trecut aparte deoarece a făcut parte din flota de mașini de presă a celor de la TVR. Din această postură, exemplarul oranj a trecut prin mâinile jurnaliștilor de la mai multe publicații auto cunoscute, precum EVO Magazine sau Autocar Magazine, care scria că Sagaris-ul „este cel mai dinamic model din istoria mărcii.” În plus, test drive-ul cu exemplarul care este acum de vânzare a fost introdus în lista celor mai bune teste din istoria publicației.

Pus adesea de-a latul, mașina a umplut multiple cadre, dar cele mai celebre sunt cele surprinse în episodul 7 al sezonului 6 din celebra emisiune auto BBC Top Gear în care Jeremy Clarkson a oferit un sfat prietensc, discutând despre Sagaris: „tot ce trebuie să știi este că nu trebuie să faci accident.” Motivul? Simplu, TVR Sagaris nu are airbag-uri și nici sisteme electronice de control al tracțiunii sau ABS. Astfel, cei 400 de cai putere proveniți din motorul de patru litri cu șase cilindri în linie se îndreaptă către puntea spate cu viteza pe care cel de la volan o indică prin apăsarea pedale de accelerație. Odată trecut plafonul celor 5.500 de rotații pe minut, Sagaris își întră în drepturi, plecând cu scârțâit de roți chiar și în treapta a treia dacă asfaltul este ud.

Cu toate acestea, presa a descris modelul drept unul mai docil față de modelele „nevrotice” din trecutul producătorului ce-și are sediul în Blackpool. Acest comportament a fost atent observat de jurnaliști, din moment ce mașina a parcurs 28.736 de kilometri între martie 2005 și ianuarie 2006, adică perioada în care a fost deținută de companie și folosită ca mașină de presă. Din 2006 și până acum, acest Sagaris a mai parcurs încă 42.557 de kilometri. Dar niciunul dintre aceștia n-a fost atât de mediatizat ca aceia parcurși pe traseul de teste al celor de la Top Gear, pe aerodromul de lângă Dunsfold. Dacă aruncăm o privire pe YouTube, clipul ce se concentrează pe această mașină a strâns peste trei milioane de vizualizări până în prezent.

Fără doar și poate că multă lume a văzut Lamborghini-uri, Ferrari-uri sau alte modele exotice, dar printre mașinile de la producători mai mici, acest Sagaris este printre cele mai cunoscute mașini din istorie - asta chiar dacă majoritatea celor care au privit-o la Top Gear nu realizează acest fapt. Și, acum, te costă doar 80.000 euro ca să stai acolo unde a stat, cândva, Clarkson. Ca idee, prețul de listă al lui Sagaris era de 51.000 de lire sterline în 2006 sau 93.000 euro astăzi. Cu alte cuvinte, deși vorbim de o „vedetă”, chiar și acest Sagaris s-a depreciat cu 14% în ultimii 17 ani.

TVR, într-o perioadă turbulentă după lansarea lui Sagaris

TVR Sagaris a fost, într-un fel, un strigăt de adio al mărcii britanice. Lansat la doar un an după ce compania fusese preluată de un rus Nicolai Smolenski, Sagaris-ul nu a avut viață lungă. Smolenski, pe atunci în vârstă de doar 24 de ani, a preluat compania după retragerea lui Peter Wheeler, cel sub conducerea căruia s-a și proiectat agregatul Speed 6 ce se află sub capota lui Sagaris. Nicolai, fiul unui oligarh prieten cu Roman Abramovich și care fusese la vârful Agroprombank care s-a prăbușit în 1998, a încercat să țină TVR pe linia de plutire, dar producția s-a oprit în 2006, în ciuda încercărilor rusului de a oferi un Sagaris cu motor V8 (Sagaris 2, în 2009).

Marca a fost cumpărată, în 2013, de Les Edgar, un nou Griffith fiind prezentat patru ani mai târziu. În ciuda promisiunilor, mașina nu este disponibilă nici în 2022, dar TVR anunță că va lansa, totuși, o variantă cu motor V8 peste doi ani. Dar pe aceea nu o va mai conduce, probabil, Clarkson.

Sursa foto: Shutterstock.com

