California, unul dintre cele mai eco-friendly state din America, vrea să facă încă un pas către un mediu înconjurător mai curat printr-o legislație care interzice folosirea cromului hexavalent în industrie. Practic, dacă această propunere devine lege, o întreagă aripă a industriei californiene de placare și prelucrare va fi scoasă înafara legii dacă refuză să treacă la alte tipuri de crom. Asta poate însemna și sfârșitul barelor cromate, celebre pe automobilele americane.

Iubitorii mașinilor americane clasice știu că o parte esențială din strălucirea acestor automobile se află în barele „oglindă”, dar și celelalte accesorii și elemente cromate ale caroseriei. O practică la modă încă din anii '20, dar care a dispărut aproape complet în anii '80, cromarea elementelor de caroserie ar putea fi de domeniul trecutului în California, dacă un nou pachet legislativ va intra în vigoare. Noile reguli se referă la întreaga industrie ce oferă servicii de cromare folosind cromul hexavalent, co-semnatarii legii trăgând un semnal de alarmă cu privire la pericolele din spatele acestui proces cancerigen.

Încă din 1986, statul California a introdus cromul extravalent pe lista substanțelor toxice cu transmitere prin aer pentru care nu există o distanță minimă de siguranță. Chiar și așa, acesta este folosit în continuare în procedeul de acoperire cu crom a diverselor materiale, printre care se numără și componentele auto. Internetul abundă de materiale care-ți recomandă să cromezi din nou o bară a unei mașini clasice pe care o restaurezi, firmele din domeniu venind să sublinieze importanța cromului la impresia vizuală pe care ți-o produce un automobil.

De ce vor americanii să interzică cromul

Legiuitorii din California pun, însă, accent pe pericolele care vin la pachet cu această procedură. Pe scurt, pentru a aplica crom pe o componentă, aceasta trebuiesă fie înfundată într-un bazin plin cu un lichid prin care circulă o încărcătură electrică. Astfel, cromul hexavalent folosit aderă la suprafața înfundată în lichid, dar acest proces duce la eliberarea de vapori periculoși în aer care conțin substanțe cancerigene care sunt de 500 de ori mai toxice decât fumul emis de o mașină diesel.

Problema este că, unele dintre locațiile care efectuează placarea cu crom se află în imediata apropiere a unei școli, Los Angeles Times avansând informația că 9% dintre afacerile de acest tip sunt amplasate la mai puțin de 300 de metri de o unitate școlară. Aceeași sursă spune că multe dintre aceste hale de producție se găsesc în zone defavorizate din California, stat în care funcționează peste 100 de afaceri cu acest obiect de activitate.

Propunerea, susținută de California Air Resources Board (CARB), prevede interzicerea acestui proces folosind crom hexavalent în 2027 pentru uz decorativ, respectiv până în 2039 pentru uz industrial. „Nici măcar UE nu are o legislație în acest sens, deoarece europenii n-au găsit un înlocuitor îndeajuns de bun pe care să-l poată propune actorilor din industrie. Noi ne dorim să lucrăm în acest sens cu sectorul privat,” a spus Jane Williams, Director Executiv al California Communities Against Toxics (CCAT), citată de L.A. Times. Oficialitățile vor dedica 10 milioane de dolari pe an pe o perioadă de 36 de luni pentru a găsi înlocuitori.

Firmele din industrie acuză o propunere fără fundament

Reprezentanții din industrie spun că firmele care se ocupă cu cromarea (chrome plating) contribuie cu doar 1% din totalul de poluare cu crom hexavalent. Oficialitățile au recunoscut că ponderea este mică, dar au subliniat că legea se concentrează pe faptul că multe hale se află în niște aglomerări urbane, crescând riscul cancerigen. În plus, industria n-ar fi pregătită să lase în urmă cromul hexavalent, căci alternativa cromului trivalent n-ar fi potrivită.

În industria auto, folosirea cromul trivalent este rară deoarece suprafețele cromate cu această substanță au un aspect mai întunecat și mai puțin strălucitor. În plus, în cazul industriei aerospațiale, un alt mare utilizator de componente cromate, cromul trivalent nu îndeplinește cerințele Department of Defense. Pe scurt, cromul trivalent nu are aceeași rezistență la coroziune, nici aceeași duritate sau grosime ca cel hexavalent. Chiar și dacă s-ar găsi o alternativă într-un timp scurt, modificarea aparaturii existente ar fi foarte scumpă.

Tocmai de aceea, experții cred că industria nu va accepta să înghită aceste costuri și, în schimb, va pleca din California complet. Asta ar duce la pierderea mai multor locuri de muncă și din această industrie, dar și din industriile conexe.

Sursa foto: Barons, Silverstone Auctions, COYS

