Porsche România a anunțat numirea în funcția de Director General a lui David Gedlička, ce i se alătură din luna martie lui Brent Valmar la conducerea grupului. Acesta activează deja de nouă ani în România, fiind CEO al Porsche Finance Group și vine să-l înlocuiască pe Elmar Geisler, numit General Manager în cadrul Porsche Ungaria.

“În ultimii 20 de ani am activat în cadrul mai multor companii ale concernului Porsche Holding Salzburg. În cei nouă ani petrecuți în România în poziția de CEO Porsche Finance Group, am încercat împreună cu echipa și partenerii noștri să implementăm strategiile lansate de Volkswagen Group și de Porsche Holding Salzburg, concentrându-ne întotdeauna pe client și pe nevoile acestuia. Voi continua să fac acest lucru și din poziția de Director General, pentru că știu că am alături de mine o echipă valoroasă, cu o experiență solidă și cunoștințe temeinice și sunt foarte mândru că fac parte din ea. În viitor, cu multă motivație și energie pozitivă, îmi doresc să fim un jucător activ și important în atingerea target-urilor strategice ale grupului. Știm cu toții că domeniul auto traversează o perioadă extrem de importantă, mașinile electrice, automatizarea și noi surse de mobilitate electrică fiind doar câteva dintre direcțiile importante, aflate în plin proces evolutiv. Împreună cu echipa, cu dealerii și cu partenerii noștri ne dorim să aducem cele mai bune și mai sustenabile soluții pentru mașinile și generațiile care vor urma”, a declarat în cadrul conferinței David Gedlička, noul Director General Porsche România.

În cadrul aceluiași eveniment, Brent Valmar, Director General Porsche România, a comunicat cifrele optimiste înregistrate de compania pe care o reprezintă și planurile îndrăznețe pentru divizia de mașini electrice și domeniul energiei verzi. Astfel, Porsche România a înmatriculat peste 41.000 de mașini în ultimii 2 ani, cu o creștere de 7% în 2022 față de 2021. Procentual, vârful de creștere în 2022 a fost atins de marca Audi, cu 37% față de anul anterior. Cumulat, în 2021 și 2022, au fost înmatriculate 16.172 autoturisme Volkswagen, 2.352 Volkswagen autovehicule comerciale, 16.636 unități Skoda, 4.049 mașini Audi înmatriculate, urmat de Seat cu 1.393 unități și Cupra cu 475 mașini, brand ce a înregistrat o creștere cu aproape 120% în 2022 față de anul precedent.

O activitate specială, asupra căreia Porsche România s-a concentrat cu precădere în ultimii doi ani a fost promovarea și câștigarea de poziții de piață pentru marca MOON, care livrează stații de încărcare și soluții electrice iar, din 2022, soluții integrate de panouri fotovoltaice, cu tot ce implică acestea: vânzare, instalare și mentenanță. Astfel, anul trecut au fost livrate 562 de stații de încărcare, dintre care 506 stații casnice și 56 stații hypercharger, cu curent continuu. De la lansarea mărcii MOON și până în prezent, rețeaua de distribuție Porsche România a reușit să atingă un număr de 202 puncte de încărcare, cu o putere instalată totală de 6,8 kW și a livrat și instalat anul trecut panouri fotovoltaice de 610 kWp, având a doua cea mai mare rețea de încărcare din România. Calea către electrificare a fost confirmată și de creșterea spectaculoasă de energie încărcată/an. În 2021 au fost încărcați 459MWh, iar în anul 2022 694 MWh, așadar, o creștere de 51%.

Pentru 2023, Porsche România și-a propus instalarea a 300 de stații de încărcare de tip wall-box, și cel puțin 60 de hyperchargere în curent continuu, ajungând la un număr de 600 puncte de încărcare, cifră ce vine să susțină ofensiva brandului în zona electrificării și să consolideze planurile de a livra cât mai multe mașini electrice.

„Ne dorim armonizarea cu celelalte țări din Uniunea Europeană în vederea dezvoltării segmentului de mașini electrice și energie verde, în drumul spre decarbonizarea totală. Ne dorim, totodată, să contribuim activ la reducerea noxelor și încurajăm reglementările raliate la cele active la nivel global. Creșterea succesivă a cotelor de mașini electrice este un pas extrem de optimist în acest sens. Nu susținem plafonarea fondului de susținere Rabla Plus pentru achiziționarea unei mașini electrice la o valoare de 75.000 de euro, pentru a încuraja și consumatorul de mașini premium cu valoare mare să facă trecerea, acolo unde este posibil, la o mașină electrică.”, a declarat Brent Valmar.”, a declarat Brent Valmar.

Trendul ascendent în ceea ce privește segmentul de vânzare a mașinilor electrice este dovedit și de numărul în creștere de înmatriculări realizate de Porsche România. Cota de mașini electrice a Porsche România din total înmatriculări este în prezent de 6%, cu 3.401 de mașini înmatriculate în ultimii 3 ani. Pentru această perioadă, pe primul loc ca număr de unități se situează marca Volkswagen autoturisme cu 2.524 unități, în timp ce marca Audi a înmatriculat 140, în special gama Q8 e-tron. Pentru Skoda, totalul este de 712 mașini. Cupra, cu modelul Born, va beneficia de susținere în mod deosebit pe parcursul lui 2023. Portofoliul Porsche România numără până în prezent 11 modele electrice, lucru care dovedește interesul sporit și ofensiva puternică a brandului spre viitorul electric, iar în următorii ani, până în 2025, acestora li se vor alătura alte 8 modele noi, ID.7 și ID.2 pentru Volkswagen, un model de transporter pentru vehicule comerciale, Audi Q6, A4 și A5, Skoda Elroq și Cupra Tavascan.

