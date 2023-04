Înmatriculări în Dubai: Un număr personalizat a fost vândut cu 15 mil. dolari

Numărul de înmatriculare personalizat "P 7" a fost adjudecat pentru suma record de 55 milioane de dirhami (15 milioane de dolari) la o licitaţie organizată în Dubai, stabilind un nou record mondial cu privire la suma plătită pentru un număr de înmatriculare personalizat, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.

Emirates Auction LLC a vândut acest număr de înmatriculare personalizat la o licitaţie organizată sâmbătă la hotelul Four Seasons din Jumeirah. Sumele totale generate la această licitaţie se ridică la 100 de milioane de dirhami (27 milioane de dolari) şi vor fi donate campaniei umanitare One Billion Meals, care îşi propune să combată foametea mondială. Identitatea câştigătorului licitaţiei care a avut loc la finele săptămânii trecute nu a fost dezvăluită.



Precedentul record în acest domeniu a fost stabilit în 2008 în Emiratele Arabe Unite, când omul de afaceri Saeed Abdul Ghaffar Khouri a plătit 52,2 milioane de dirhami pentru numărul de înmatriculare personalizat "1" în Abu Dhabi.



Numele de înmatriculare personalizate se vând la preţuri exorbitante şi în alte locuri de pe planetă. De exemplu, la începutul acestui an cineva a cumpărat plăcuţa de înmatriculare "R" pentru suma de 3,2 milioane de dolari SUA la o licitaţie organizată la Hong Kong



De mai mulţi ani, Dubai este un spaţiu sigur pentru cei ultra-înstăriţi să îşi etaleze averea şi să adopte un stil de viaţă scutit de taxe. În timp ce în alte părţi ale lumii sunt îngrijorări legate de încetinirea economiei, economia Emiratului rămâne una solidă în contextul preţului ridicat al petrolului. În plus, afluxul de averi din străinătate impulsionează piaţa imobiliară din Dubai.



Chiar şi expaţii care primesc salarii moderate pot să profite de faptul că în Dubai taxele la achiziţionarea de automobile sunt mai mici decât în ţările lor de origine. Pe de altă parte, recentul boom provocat de pandemia de Covid a dus la majorarea chiriilor în Dubai, ceea ce îi afectează pe rezidenţii din clasa mijlocie.

Sursa foto: Netflix

