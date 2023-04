BYD își dorește să intre în Europa cu modelele sale electrice. Până atunci, însă, inginerii chinezi dezvoltă noi tehnologii care ar putea să-și găsească loc și în oferta europeană din viitor. Un concept inovator de suspensie a fost prezentat pe modelul supersport YangWang U9 care n-a impresionat cu puterea sa, ci cu abilitatea de a rula fără una dintre roțiile de pe puntea față. Noul supercar prezentat la Shanghai este 100% electric.

Even if one wheel was taken off, the vehicle equipped with DiSus-X still showcased its ability to dance, jump and drive.#Yangwang #U9 #DiSus pic.twitter.com/nv1N0IZf3k— BYD Global (@BYDGlobal) April 10, 2023