Katherine Legge, despre viața la peste 370 km/h: Nu poți lua pe cineva de pe stradă și să-l arunci în mașină la Indy 500

An de an, doar 33 de piloți concurează în Indianapolis 500, cea mai importantă cursă de monoposturi din Statele Unite și, totodată, unul dintre cle mai mari evenimente de motorsport din întreaga lume. În 2023, Katherine Legge este singura femeie de pe grilă, iar wall-street.ro a stat de vorbă cu ea pentru a înțelege care sunt provocările revenirii la 10 ani de la ultima participare pe ovalul din Indiana, dar și ce înseamnă să trăiești viața la viteze amețitoare.

Pe meleagurile noastre, luna mai își pierde din savoare cam în același moment în care se termină rezervele faraonice de mici și muștar aferente zilei de 1 mai. Peste Ocean, însă, „the Month May” are o însemnătate aproape religioasă pentru pasionații curselor de monoposturi, căci desemnează acea lună a anului în care se desfășoară cursa de 500 de mile de la Indianapolis, una dintre cele mai vechi și mai cunoscute curse din lume.

Ovalul, construit în 1909, este al doilea cel mai vechi din lume după Brooklands, din Marea Britanie, și găzduiește această cursă încă din anul 1911. În acele vremuri, pe când România nici nu exista ca stat, mașinile nu depășeau o viteză medie de 120 de km/h, dar, chiar și așa, peste 80.000 de oameni s-au strâns să-i vadă pe cei 40 de temerari și mașinile lor zgomotoase într-o întrecere care a primit porecla de „Cel mai mare spectacol din lumea curselor - The Greatest Spectacle in Racing”.

Foto via Rahal-Letterman-Lanigan Racing

Trecând printre epoci, Indy 500 a fost scena pe care s-au derulat multe momente rămase în legendă, ele fiind rememorate an de an. La această lungă listă - care include protagoniști legendari ca Dan Gurney, Jim Clark, Parnelli Jones, AJ Foyt, Al Unser Sr., Nigel Mansell, Dario Franchitti sau Dan Wheldon - se adaugă poveștile a doar nouă femei care au reușit să ia startul în marea cursă. Anul acesta, ediția a 107-a consemnează prezența lui Katherine Legge, care revine în cursă după o pauză de 10 ani.

Katherine Legge, cea mai rapidă femeie din istoria Indianapolis 500

Înainte de vâltoarea evenimentelor din această lună, Legge a stat de vorbă cu wall-street.ro, discuția noastră telefonică având loc cu doar câteva zile înainte ca englezoaica să ia parte în cursa de 12 ore de la Sebring, la bordul unei Acura NSX GT3 Evo. Subiectele de discuție au curs, de la primii pași în motorsport, în Marea Britanie natală, la parcursul a-la-montagne-rousse printre disciplinele motorsportului, Katherine Legge sărind de-alungul lungii sale cariere dintr-o mașină în alta fără a arăta semne de oboseală.

N-am stat niciodată să mă gândesc la premierele pe care le-am realizat. Am vrut mereu să fiu luată în serios ca pilot, fără să conteze că sunt femeie. Katherine Legge

Deschiderea sa de a concura în orice are 4 roți a fost dovedită și în această lună mai în care Legge, ajunsă la 42 de ani, a basculta între NSX-ul pe care-l împarte, în IMSA, cu Sheena Monk și monopostul Dallara cu care s-a calificat pe poziția 30 la Indy. Concurând alături de formația Rahal-Letterman-Lanigan care este co-deținută de David Letterman, fosta gazdă a talk show-ului „Late Night with David Letterman”, Legge și-a dovedit viteza și a spulberat două recorduri.

De la prima participare a unei femei la Indy 500 - în 1977, prin Janet Guthrie - nicio femeie nu s-a calificat cu o viteză medie mai mare ca cea bifată de Legge în calificările din 2023. Cu o medie de viteză pe patru tururi de 231,07 mph (371,87 km/h), Legge a fost mai rapidă decât toți cei trei colegi ai săi din cadrul echipei RLL, reușind și cea mai mare viteză pe un tur: 231,627 mph (372,767 km/h).

În mod dramatic, ceilalți trei colegi ai săi, Graham Rahal, Jack Harvey și Christian Lundgaard au trebuit să se lupte pe celelalte trei locuri rămase pe grilă cu debutantul Sting Ray Robb. Pentru cei care n-au urmărit niciodată această cursă, sunt necesare niște clarificări. În primul rând, sistemul de calificare pentru Indy 500 este diferit de cel din F1, deoarece vorbim de o cursă pe un oval. Astfel, fiecare pilot se califică în funcție de viteza medie realizată pe patru tururi lansate, iar pe grilă au loc doar 33 de mașini. Dacă se înscriu mai multe mașini, piloții care nu prind unul dintre cele 33 de locuri, nu pornesc în cursă. În 2023, această soartă tristă a picat pe umerii lui Graham Rahal, fiul șefului echipei RLL, Bobby Rahal.

Acesta va lua, totuși, startul în cursă, deoarece motorsportul tinde să-și scrie poveștile asemeni unui thriller hollywoodian. Luni, în ultima sesiune de antrenamente, Legge s-a izbit în monopostul pilotat de Stefan Wilson, pilot Dreyer & Reinbold Racing, trimițând ambele mașini în zidul de protecție. În urma acestui accident brutal, conaționalul Wilson a fost spitalizat și nu va putea lua startul, iar locul său pe grilă va fi luat de Rahal. Faptul că acesta din urmă și Legge sunt coechipieri este doar o coincidență.

Foto via Katherine Legge

Ce înseamnă să pilotezi un monopost din Indycar

Indycar este numele generic atribuit, pe de-o parte, celui mai important campionat de monoposturi din America de Nord, dar și mașinilor care concurează în această serie. Încă din 2012, aceste monoposturi sunt construite de Dallara și sunt motorizate de Honda sau Chevrolet, Legge fiind pilot afiliat brand-ului nipon. Un monopost din Indycar are la dispoziție undeva în jurul a 700 de cai putere, V6-le twin-turbo de 2,2 litri având de strunit doar 721 de kilograme, cu peste 70 de kilograme mai puțin decât în cazul unui monopost de F1.

Katherine a ajuns, însă, în cursele nord-americane de monoposturi cu mult timp înainte de de apariția monoposturilor actuale, debutând în Formula Atlantic în anul 2005. Pilotând pentru Polestar Racing, echipa lui Jim Griffith, Legge a plecat de la coadă în prima sa cursă - pe traseul stradal din Long Beach, California - în urma unui accident în calificări, dar a reușit să-și croiască drum prin pluton și s-a impus. Rezultatul a fost unul istoric, Legge devenind prima femeie care a câștigat o cursă importantă de monoposturi în America de Nord, Formula Atlantic fiind o serie care pregătea piloții pentru campionatele de top de monoposturi din acei ani: Champ Car și Indy Racing League (IRL sau, mai simplu, Indycar).

When Katherine Legge tested for Minardi pic.twitter.com/EzhdrbuQxS— WhenF1WasDifferent (@WhenF1Was) August 2, 2017

Când ai o zi de teste în simulator, abia ai timp să ieși de acolo ca să mănânci și ca să folosești toaleta, În rest, rulezi în simulator non-stop. Katherine Legge

„La acel moment, n-am realizat ce înseamnă să reușești toate aceste premiere, deoarece nu mă concentram pe asta. Îmi doream să fiu un pilot foarte bun, atât de bun cât puteam să fi și să fiu luată în serios pentru abilitatea mea la volan, fără ca oamenii să se concentreze pe faptul că sunt femeie”, a spus Legge, amintindu-și de primul său succes peste Ocean, care n-a fost singurul în Formula Atlantic.

La finele lui 2005, Legge a avut un program aglomerat de teste și a alergat chiar și cu un monopost Minardi de Formula 1, dar visul său de a lua startul în Marele Circ s-a năruit la scurt timp după primele tururi bifate la Vallelunga. „Minardi a fost preluată de către Red Bull, iar planurile erau cu totul altele acolo și toate discuțiile anterioare care au existat s-au prăbușit, iar eu n-am mai prins un alt test”, și-a amintit Legge, care a testat și un monopost de A1 GP, dar și două monoposturi de Champ Car înainte de sezonul 2006 (pentru Rocketsports și PKV).

10 years since she last raced here, @katherinelegge wants to experience everything the #Indy500 has to offer 🏁 🏎️ 💨#INDYCAR @IndyCar pic.twitter.com/3ks4bU0xYu— Mobil 1 The Grid (@Mobil1TheGrid) May 25, 2023

Legge a ajuns să piloteze pentru PKV în Champ Car, echipă co-fondată de Chris Pollock (ex-PacWest Racing) și Kevin Kalkhoven, cel care a pus-o în legătură cu Griffith pentru primul test în Formula Atlantic. Kalkhoven se număra, de asemenea, printre cei care au pus bazele Champ Car. „Mașinile din Champ Car aveau două turbine mari, care-ți dădeau un șut în spate la fiecare ieșire din viraje, nu erau cizelate asemeni unei mașini de Formula 1”, a subliniat Legge care a devenit prima femeie din istoria campionatului care a condus o cursă, după ce s-a păstrat pe primul loc 12 tururi, pe celebrul Milwaukee Mile. Ulterior, Legge a trecut la formația Dale Ccoyne Racing, înainte de a reveni în Europa, în 2008.

„Anul 2008 a fost cel în care Indy Racing League s-a unit cu Champ Car, iar eu am înțeles că nu mai eram dorită în Indycar, campionat care avea o prezență feminină puternică - Danica Patrick”, a explicat Legge care a fost forțată să-și caute un alt angajament, iar oportunitatea a apărut în Campionatul German de Turisme, cunoscut ca DTM (Deutsche Tourenwagen Masters), alături de Audi.

„Am sperat că voi mai primi o șansă în Formula 1 dacă ies în evidență și am rezultate în DTM, dar am realizat apoi că visam mult prea sus”, a spus Katherine care a primit o mașină veche de doi ani în primul ei sezon. „Am ținut coada plutonului în primul sezon, iar apoi, în 2009, mi-au dat o mașină veche de un an și asta m-a făcut să realizez că eu și celelalte femei din campionat eram acolo doar pentru imagine și PR”, a explicat Legge. În acea perioadă, DTM-ul le-a mai avut pe grilă și pe Susie Wolff și pe Vanina Ickx, fiica multiplului câșitgător la Le Mans și vice-campion mondial de F1 Jacky Ickx.

Revenirea în monoposturile americane și primele participări la Indianapolis 500

„Am vrut să concurez într-un mediu în care să fiu tratată cu aceeași măsură ca și orice alt pilot de pe grilă și de aceea am revenit în America”, a povestit Legge care a bătut palma cu Dragon Racing pentru a pilota alături de Sebastien Bourdais, fost campion în Champ Car cu Newman-Haas Racing. Inițial, echipa trebuia să folosească motoarele Lotus, dar acestea s-au dovedit a fi dezastruoase, iar formația a obținut cu dificultate un agregat Chevrolet. „Cred că a fost din nou vorba de politică, deoarece echipa voia banii pe care-i aducea sponsorul meu, dar și-l dorea mai degrabă pe Bourdais în mașină”, motiv pentru care s-a luat decizia ca Bourdais să piloteze unica mașină cu motor Chevrolet pe traseele stradale și pe circuitele clasice, în timp ce Legge a primit monopostul pe ovale.

L-am bătut la cap an de an pe Booby Rahal să venim la Indy, iar stelele aproape că s-au aliniat în ultimii doi ani, dar abia acum a mers totul cum trebuie Katherine Legge

În ciuda acest probleme, anul 2012 a rămas în amintirea lui Legge ca fiind anul în care aceasta a debutat la Indianapolis 500, calificându-se pe poziția 30 după o lună dificilă în care n-a parcurs prea multe tururi pe celebrul oval de 2,5 mile. Legge n-a fost singura prezență feminină la start în acel an, Ana Beatriz (Brazilia) și Simona de Silvestro (Elveția) fiind de asemenea pe o grilă pe care și-au mai făcut loc trei foști învingători (Scott Dixon, Dario Franchitti și Helio Castroneves) și câțiva piloți cu renume din F1 (Rubens Barrichello și Jean Alesi, ambii debutanți la Indy). Prin comparație, în 2023 sunt pe grilă nouă foști învingători ai cursei. Legge a încheiat acea cursă pe poziția a 22-a, în fața lui de Silvestro și Beatriz.

Ulterior, deși a părăsit Indycar, alegând să concureze în American Le Mans Series pentru echipa lui Don Panoz, Legge a revenit la Indy 500. Cursa din 2013, bifată sub culorile formației Schmidt-Peterson Motorsport a fost și prima pe care Legge a făcut-o cu un motor Honda. E a a plecat de la coadă, dar a fost clasificată pe poziția a 26-a la final, în fața fostului coleg Bourdais, dar și a Pippei Mann.

Katherine Legge in Angie's List Schmidt Peterson Hamilton Dallara-Honda DW12 made her last #IndyCar start. #OTD 2013 #Indy500 (Photo: F. Peirce Williams) pic.twitter.com/pj0uSRDbYp— Zdravko (@zdravkost) May 26, 2023

Rahal-Letterman-Lanigan Racing și o a treia participare la Indy 500, după 10 ani

Timpul a curs pe repede-înainte pentru Legge odată ce a găsit o „casă” în lumea curselor de anduranță. După anii petrecuți în cadrul programului Deltawing, ea a semnat cu Michael Shank Racing pentru a pilota Acura NSX GT3, tot în seria de anduranță IMSA. „Am învățat foarte multe alături de Don Panoz, dezvoltând Deltawing-ul în acei ani, iar această experiență m-a ajutat când am avut apoi oportunitatea de a intra în echipa lui Michael Shank pentru programul cu NSX-ul. Aceea era o mașină nou-nouță și am lucrat la ea intensiv pentru a o face competitivă în clasa GTD, iar rezultatele s-au văzut: aproape am luat titlul cu ea în 2018”, a povestit Legge care a adăugat că visul de a reveni la Indy n-a dispărut niciodată.

„Bobby Rahal se numără printre puținii oameni care mi-au oferit o șansă în motorsport și am colaborat cu el cu Jaguar-urile [din seria-suport I-Pace Trophy care se disputa în weekend-urile Formulei E], iar apoi îl băteam la cap an de an să mergem la Indy 500”, a spus Legge. Rahal, co-proprietar al echipei Rahal-Letterman-Lanigan Racing era și este în sfera echipelor afiliate Honda în Indycar, iar de aici a apărut și oportunitatea pentru Legge să bifeze cel de-al treilea său start în marea cursă. „Aproape am reușit să ne prezentăm la start și-n ultimii doi ani, dar piesel puzzle-ului s-au unit abia acum”.

Drivers are drivers. End of discussion.



Miss Episode 5 of #100DaysToIndy last night?



STREAM FREE now on @TheCW App: https://t.co/TJnLvnzoWI pic.twitter.com/DXF25wLpi2— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 26, 2023

„N-am vrut s-o fac din nou doar de dragul de a mă prezenta la start, mi-am dorit să am alături de mine o echipă care să știu că mă poate ajuta să câștig, iar RLL se numără printre echipele de top care au câștigat în trecut această cursă”, a spus Legge care a explicat că acestui efort i s-a adăugat partenerul Hendrickson care susține mașina #44. „Furnizorul de motoare are un cuvânt de spus în cine pilotează mașinile [care nu fac sezonul complet] iar Honda/HPD au fost de acord să-mi aloce un motor pentru această încercare”.

Cum se pregătește un pilot pentru Indianapolis 500

„Unul dintre elementele-cheie este pregătirea fizică, iar eu am intensificat regimul de exerciții pentru partea superioară a corpului, dar și pentru zona gâtului, pentru a fi pregătită să merg pe oval”. În plus, a spus Legge, munca cu inginerii este esențală, pentru a învăța toate elementele de strategie, toate lucrurile care țin de rulajul mașinii și de programul de pregătire premergător cursei. La Indy, piloții au mai multe zile de antrenament cu mai multe sesiuni în care pot ieși să ruleze, pe lângă cele două zile de teste oficiale de dinainte de începutul lunii maii (dintre care una a fost anulată din cauza ploii, în acest an).

O mașină de stradă este, practic, un fotoliu pe roți, în timp ce o mașină de curse este cu totul altceva, iar mulți oameni nu înțeleg acest lucru. Katherine Legge

Cum spuneam, Wall-Street..ro a stat de vorbă cu Katherine fix după ce aceasta s-a întors de la testul de dinainte de cursa de 12 ore de la Sebring, iar englezoaica a sărit din monopostul său de Indycar în Acura NSX GT3 din IMSA neîncetat, chiar și în luna mai, când a concurat în etapa de la Laguna Seca din seria de anduranță înainte de a reveni pe ovalul din Indiana. „Piloții se pregătesc pentru asta pe simulatoare speciale, iar o zi în simulator este, literalmente, o zi în care stai în acel mediu virtual și testezi diferite setări, diferite componente,” pentru că nu ai timp, în realitate, să verifici toate elementele prin care vrei să treci înainte de cursă.

„Ceea ce mulți oameni nu înțeleg este că pilotajul unei mașini de curse este extrem de diferit față de condusul unei mașini pe șosea. Când pilotez, pulsul îmi ajunge undeva pe la 165 bpm, ca în timpul unei alergări intense, iar cursele îți forțează întreg corpul deoarece direcția se simte total diferit, suspensia răspunde complet altfel,” a spus Legge care este de părere că poți experimenta o mică parte din ceea ce simte un pilot de curse dacă mergi pe o pistă de karting out-door cu un kart de agrement.

„Partea mentală este, de asemenea, esențială, căci ai nevoie de o putere de concentrare foarte mare pentru a putea să rămâi atent timp de 500 de mile. Însă nici piloții nu apar, de nicăieri, în cursele mari. Fiecare începe de jos, parcurge curse scurte, trece apoi la unele mai lungi, poate 45 de minute, poate o oră, apoi încearcă curse în mai multe schimburi și astfel progresezi, pas cu pas”, a spus Legge.

Cum treci peste un accident serios și ce te motivează să continui

Katherine Legge nu este străină de partea cea mai urâtă din motorsport: accidentele. Pilotul englez a trecut prin mai multe incidente urâte de-alungul carierei sale extrem de variate și am vorbit despre cum reușești să te pui pe picioare, mai ales din punct de vedere mental, după un astfel de incident. Legge a trecut pentru prima dată printr-un acroșaj serios când concura în Champ Car, scăpând cu bine după ce a percutat zidul la mare viteză, pe circuitul Road America din Wisconsin. Mai recent, ea a ratat sezonul 2020 după ce și-a rupt încheietura și piciorul într-un accident la Paul Ricard, în Franța.

Ca pilot, ești puțin dereglat [la cap] probabil și dorința de a pilota este mai mare decât teama pe care o ai că s-ar putea întâmpla ceva rău. Katherine Legge

„Cred că trebuie să te concentrezi pe rezultatele pe care ți le dorești, ceea ce vrei să ți se întâmple în continuare. După ce mi-am rupt piciorul, am continuat să ofer cursuri de pilotaj în Ferrari Challenge și veneam la circuit în scaunul cu rotile. Am vrut să mă asigur că accidentul nu m-a făcut să-mi fie frică și că nu mi-a afectat simțurile, așa că m-am urcat în mașină cu piciorul încă rupt și am ieșit pe circuit, ca să-mi confirm mie că încă pot s-o fac”, și-a amintit Legge.

„Ca pilot, ești puțin dereglat [la cap] probabil și dorința de a pilota este mai mare decât teama pe care o ai că s-ar putea întâmpla ceva rău”, a spus ea. Legge a concurat și în NASCAR, o altă disciplină în care accidentele sunt la tot pasul, dar a spus că nu o poate compara cu altceva. „Lucrurile la care trebuie să excelezi, ca pilot în NASCAR, sunt total diferite de skillset-ul pe care-l ai ca pilot în F1 sau în anduranță, deci trebuie să reînveți totul, când treci dintr-o parte în alta”.

„Îmi plac mașinile din NASCAR, te simți ca-n Mortal Kombat și au un sunet aparte, deși nu au același nivel de sofisticare tehnologică ca un GT sau ca un monopost”, a spus Legge care a concurat în NASCAR Xfinity Series, eșalonul inferior campionatului de top Cup Series. „Aș mai vrea să pilotez și o mașină australiană din seria lor de turisme, Supercars, și abia apoi voi putea spune că am mers cu orice fel de mașină de curse”, a spus Legge care a mers și în Formula E, chiar la începuturile campionatului, în 2014. „La acea vreme mi se părea că mașinile din Formula E sunt foarte lente și că seria nu va ajunge prea departe, iar acum realizez cât de departe de adevăr am fost”.

Sursa foto: Katherine Legge / Facebook.com

