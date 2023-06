Chinezii au lansat bateria ce oferă autonomie de 1.000 km. Volkswagen va fi primul client

Problema autonomiei unui automobil electric este de domeniul trecutului. Tot mai mulți jucători de pe piața bateriilor prezintă produse capabile să te țină pe drum preț de 1.000 de kilometri cu doar o încărcare, iar chinezii de la Gotion tocmai și-au prezentat bateria L600 bazată pe o combinație chimică nouă denumită Astroinno care a convins chiar și pe Volkswagen.

Compania Gotion High-Tech și-a prezentat propria soluție care ar putea să elimine din mintea oricărui șofer de electrică anxietatea legată de autonomie. Bazându-se pe o nouă combinație chimică, bateria L600 propune un mix între litiu, oxid de mangan, fier și fosfor (sub formă de fosfat). Acest mix, prescurtat LMFP, ar oferi o densitate energetică mai mare față de bateriile folosite pe majoritatea EV-urilor de pe piață, respectiv cele de tip litiu-fier-fosfat (LFP). Recent, bateria Qilin de la CATL, au furnizat companiei Zeekr o baterie de 140 kWh capabilă de o autonomie de 1.032 kilometri.

Cercetările din domeniul bateriilor au arătat că o baterie de tip LFP care să ofere o autonomie de peste 1.000 de kilometri (bateria L600 cu tehnologie Astroinno oferă aproximativ 1.009 kilometri cu o încărcare) ar fi prea mare și prea grea pentru a putea fi folosită într-o mașină obișnuită. Tocmai de aceea, Gotion, care a beneficiat de o investiție de 1,2 miliarde de dolari din partea Volkswagen în 2020, a trebuit să adauge manganul în noua sa baterie.

Compania se laudă cu o densitate energetică la nivelul celulelor de 240 Wh/kg, volumul sărind peste 500 Wh pe litru. Aceste cifre au fost obținute pe niște prototipuri, dar și bateriile L600 care vor intra în producție din 2024 vor oferi o densitate mare: circa 190 Wh/kg în condițiile în care o baterie LFP obișnuită oferă doar 150 Wh/kg. La temperatura camerei, bateria rezistă până la 4.000 de cicluri încărcare-descărcare-reîncărcare, dar acest număr scade până la 1.800 cicluri la temperaturi înalte.

În plus, structura de tip „sandviș” cu răcire cu lichid pe ambele părți se traduce printr-un produs mai compact, iar celulele au un volum de utilizare de 76% în timp ce greutatea a fost redusă cu 32% față de variantele anterioare de baterii Gotion. În plus, noua tehnologie reduce și cantitatea de fire necesară căci L600 are nevoie de mai puține fire (cu 80 de metri de cablu mai puțin, în date concrete) față de prototipurile din trecut.

Diferența dintre bateria de la Gotion și cea a companiei CATL este că aceasta din urmă oferă chiar mai multă densitate energetică - 255 Wh/kg - prin folosirea tehnologiei NCM (nickel-mangan-cobalt), ceea ce o face mult mai scumpă. Mașinile Zeekr cu bateria CATL Qilin costă cu 15.000 de dolari mai mult decât modelele cu baterii care oferă o autonomie mai redusă. Gotion a ales să se distanțeze de utilizarea metalelor rare, procesul de extragere a acestora fiind poluant.

