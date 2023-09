Soluție ingenioasă pentru reducerea accidentelor: Un sat din Franța a pus „paste” pe șosea

Accidentele de pe șosele reprezintă o problemă majoră în România, dar ele sunt o provocare în toate țările din Uniunea Europeană. În Franța, acroșajele de pe drumuri au provocat 45 de morți la milionul de locuitori conform datelor din 2021, an în care rata deceselor rutiere a crescut cu 16% față de 2020. În acest context, un orășel din vestul Hexagonului, Bauné, a decis să testeze o metodă neobișnuită într-una dintre intersecțiile sale cu circulație mai intensă.

„Avem un flux al traficului de circa 2.300 de mașini pe zi prin această intersecție, iar mulți șoferi depășesc viteza legală”, a spus Grégoire Jauneault, vice-primarul din Loire-Authion, de care aparține Bauné. Acesta a adăugat că problema vitezei excesive este una specifică Franței și că „șoferii nu respectă legea, ceea ce ne-a obligat să luăm altfel de măsuri”, conform TFI Info.

This is the French village where SQUIGGLY LINES have been painted on roads to stop drivers from speeding but also making them feel sick.😵‍💫



They appear in Baune, near Angers in the Maine-et-Loire region & its hoped the markings will slow drivers down in a 30kph zone. pic.twitter.com/e7JOBQp72x— Mr Pål Christiansen (@TheNorskaPaul) September 1, 2023