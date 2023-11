Grindeanu: Statul român a cam rămas dator cetățeanului în ceea ce privește infrastructura

Bugetul Ministerului Transporturilor merge în marea majoritate pe investiţii, iar în ultimii doi ani am reuşit dublarea bugetului ministerului şi acest ritm de finanţare trebuie să se menţină, indiferent de Guvern, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Sorin Grindeanu.

"Noi am reuşit, cam în doi ani de zile, să dublăm bugetul Ministerului Transporturilor. Şi încă cerem şi acum. Şi azi dimineaţa am avut discuţii cu domnul ministru Boloş (ministrul Finanţelor, Marcel Boloş n.r), fiindcă mai avem nevoie pe ultimele patru-cinci săptămâni din acest an de bani care să meargă în investiţii, nu altceva. Eu vreau să fiu bine înţeles: aceşti bani merg în investiţii care duc la creştere economică, nu merg în altă parte, iar bugetul Ministerului Transporturilor, marea lui majoritate este pe investiţii. Ştiţi cât sunt cheltuielile cu salariile? 0,2%, restul reprezintă investiţii, lucrări, fie acestea de investiţie, fie de întreţinere. Aici, dacă vrem în anii viitori să avem o infrastructură decentă, acest ritm de a finanţa transporturile trebuie să se menţină indiferent de guvern, indiferent de ministru, fiindcă altfel orice sincopă duce la blocarea lucrărilor. Şi nu e de dorit, pentru că statul roman a cam rămas dator cetăţeanului român în ceea ce priveşte infrastructura în aceşti 30 şi ceva de ani de la Revoluţie şi ar fi cazul să plătim din această datorie noi, cei care reprezentăm vremelnic statul român", a spus Grindeanu cu ocazia unei vizite de lucru pe Loturile 1, 2 şi 3 ale obiectivului de investiţii Autostrada A0 Sud.



Ministrul Transporturilor a reiterat că nu există proiect important în România în infrastructură care să nu fie finanţat cu fonduri europene şi a subliniat că anul acesta, în aprilie, au fost terminate toate fondurile alocate de către Uniunea Europeană pe exerciţiul financiare 2014-2020.



"Toate aceste lucrări, că vorbim de A0, că vorbim de Sibiu-Piteşti, că vorbim de drum expres, că să spunem de la Craiova la Piteşti, că vorbim de A7, autostrada spre Moldova, toate sunt pe fonduri europene. De aici şi grija oricărui, cred eu, ministru, actual sau viitor, de la transporturi ca nu cumva să intrăm într-o zonă în care să nu beneficiem de aceste fonduri europene, pentru că, cel puţin pe zona de transporturi, nu avem niciun proiect major care să nu fie finanţat din fonduri europene. Mai mult decât atât, şi aici chiar vreau să-i felicit pe cei de la CNAIR (Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere n.r)- merită a fi felicitaţi- pentru că datorită lor noi am reuşit, ei au fost motorul principal, undeva în aprilie anul acesta să terminăm toate fondurile alocate de către Uniunea Europeană pe exerciţiul bugetar 2014-2020, care are şi acea regulă N+3. Asta este o premieră de când suntem în Uniunea Europeană. Am mai cerut bani în plus, am mai primit. I-au cheltuit şi pe aceia.(...) Noi suntem în situaţia în acest moment în care, având proiecte mature şi care merg într-un ritm bun, să putem să accesăm foarte mulţi bani", a explicat ministrul Transporturilor.



Sorin Grindeanu a adăugat că nici în trecut ministerul nu a dus lipsă de bani, finanţări au existat, doar că nu a reuşit să-i cheltuiască şi, în urmă cu 2-3-4 ani, de fiecare dată dădea banii înapoi la buget la rectificările din noiembrie.

