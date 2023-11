În timp ce eBay oferă de ani buni posibilitatea clienților privați, dar și a anumitor dealeri, să-și vândă mașinile prin platforma eBay Motors, Amazon va începe abia din 2024 să ofere mașini. Primul partener în această nouă direcție de extindere este Hyundai, dar în cazul Amazon vom vorbi doar despre automobile noi, nu și vehicule rulate cum găsim pe eBay. Dealerii afiliați mărcii Hyundai vor putea să-și urce stocul pe marketplace-ul american al Amazon, iar clientul îl va putea accesa direct.

Tired: Shopping for a car online 🥱

Wired: Buying a #Hyundai on Amazon 🫨

Learn more at https://t.co/eeYqZDA4PW pic.twitter.com/COBskD3znF— Hyundai USA (@Hyundai) November 16, 2023