Nicușor Dan: nu se pune problema interzicerii trotinetelor electrice în București

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, apreciază că în Bucureşti nu se pune problema interzicerii trotinetelor electrice, dar că trebuie reglementat modul în care acestea sunt închiriate, scrie Agerpres.

El a precizat, pentru RFI, că, atâta timp cât sunt folosite doar pe pistele de biciclete, trotinetele electrice sunt utile.

"Viceprimarul are un proiect de hotărâre care încă are mici dezbateri între consilierii generali, despre reglementarea modului în care se închiriază. Pentru noi nu se pune problema de interzicere. În opinia mea, atâta timp cât ele folosesc doar pistele de biciclete, ele sunt utile. Mai departe, încă nu am ajuns la problemele pe care le au... M-am întâlnit, de exemplu, cu primarul din Lisabona şi am relatări despre multe oraşe occidentale în care e o uriaşă problemă asta. Pentru Bucureşti încă nu este o problemă. Doar vrem să reglementăm modul în care sunt închiriate, unde sunt lăsate pe străzi, lucrurile astea", a spus Nicuşor Dan.

În ce priveşte pistele de biciclete, el e declarat că anul viitor va fi amenajat traseul de la Piaţa Constituţiei până la Stadionul Naţional. Referitor la proiectele rămase de la fosta administraţie, el a precizat că nu au putut fi implementate, deoarece conţineau o serie de greşeli.

"Pe acelea pe care teoretic am fi putut să le facem, aveam şi banii - am făcut foarte puţin din ele, continuarea de la Kiseleff... Ne-am dat seama că proiectele nu pot fi făcute, pentru că aveau greşeli de proiectare în ele. Anul viitor o să facem de la Piaţa Constituţiei până la Stadionul Naţional, de-a lungul fostei Căi a victoriei socialismului. (...) Problema e de proiectare, pentru că te intersectezi cu treceri de pietoni", a explicat primarul.

Nicuşor Dan a menţionat că ideea înfiinţării unor companii municipale care "să facă tot", astfel încât Primăria să nu atribuie contractele unor firme private, a fost o "decizie nefericită". El a mai precizat că respectivele societăţi, chiar dacă aveau mulţi angajaţi "de bună credinţă", nu aveau expertiza necesară pentru a realiza unele proiecte. El a reamintit că este în curs de elaborare studiul de fezabilitate pentru un Masterplan Velo al Bucureştiului.

Sursa foto: facebook/nicusor dan

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: