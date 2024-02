Studiu: România ar pierde anual sute de milioane de euro prin neîncasarea unor amenzi care îi vizează pe samsarii auto

Manipularea kilometrajului este o practică obișnuită pe piața vehiculelor second hand, aducând pierderi financiare atât cumpărătorilor care sunt înșelați, cât și guvernelor. CarVertical, o companie de date auto, a efectuat cercetări în 22 de țări din Europa și în SUA pentru a afla cum tratează autoritățile locale fraudele legate de kilometraj și ce fel de legislație este pusă în aplicare.

Se pare că atitudinea autorităților din diferite țări față de fraudarea odometrelor variază semnificativ, de la lipsa completă a legislației până la amenzi de 300.000 de euro în Franța sau până la 8 ani de închisoare în Croația.

Legislația locală, deși nu cuprinde legi specifice care să adreseze direct problema fraudării kilometrajului, include pedepsirea a tot felul de escrocherii, derularea kilometrajului putând fi inclusă printre ele. Decizia finală a judecătorului poate depinde de mulți factori și de cele mai multe ori escrocii evită sentințele severe. Acest lucru se aplică nu numai României, ci și altor țări.

În Serbia, situația este similară – derularea kilometrajului este o faptă penală tratată ca orice altă înșelătorie și poate duce la amenzi sau la sentințe care presupun pedepse cu închisoarea. În Ungaria, escrocii pot primi o pedeapsă cu închisoarea de până la 1 an. 7,8% dintre mașinile din România care au fost verificate pe carVertical au avut kilometrajul dat înapoi, 5,3% în Serbia și 6,1% în Ungaria, ceea ce sugerează că legislația actuală nu descurajează infractorii să recurgă la fraudarea kilometrajelor.

Potrivit experților din cadrul carVertical, dacă ipotetic s-ar aplica o amendă de 3.000 de euro pentru modificarea kilometrajului și toți proprietarii de vehicule al căror odometru a fost modificat ar fi amendați cu succes, România ar putea încasa până la 222 de milioane de euro.

„Mai mult, autoritățile probabil ar reduce procentajul fraudelor în cazul unei campanii de succes de pedepsire a acestor practici, lucru vital pentru orice piață de mașini second hand. Un precedent bun este exact ceea ce are nevoie fiecare țară pentru a spori transparența și siguranța din piața mașinilor la mâna a doua”, spune Matas Buzelis, șeful departamentului de comunicații al carVertical și expert auto.

În plus, persoanele care cumpără o mașină cu un odometru manipulat plătesc de obicei cu minim 20% în plus față de cât valorează de fapt mașina. Potrivit cercetărilor carVertical, pierderile financiare suportate de cumpărătorii înșelați în România pot depăși 189,7 milioane de euro. Majoritatea țărilor studiate aplică amenzi și chiar pedeapsa cu închisoarea pentru fraudarea kilometrajului, dar nu toate iau această infracțiune în serios. În Polonia, escrocii pot primi închisoare de până la 5 ani, în Cehia – 2 ani, Lituania – 2 ani, Franța – 2 ani, Spania – 3,5 ani, Italia – 3 ani și Germania – 1 an.

„Nu există un sistem unificat de legi care să vizeze fraudarea odometrului. Dacă toate statele membre UE ar avea aceeași legislație pentru fraudă, am avea o soluție pe termen lung la această problemă. În schimb, unele țări nu iau acest tip de infracțiune la fel de în serios precum altele, aceasta fiind una dintre dificultățile cu care se confruntă organizațiile internaționale”, spune Buzelis.

Fraudarea kilometrajului la mașini este greu de descoperit și pedepsit

În timp ce modificarea kilometrajului este ilegală în multe țări, demonstrarea unor astfel de fapte poate fi problematică. Tranzacțiile internaționale creează un mediu cu asimetrie informațională între cumpărătorii și vânzătorii de mașini, deschizând oportunitatea de a da kilometrajul unei mașini înapoi într-o țară și apoi de a o vinde în alta cu kilometrajul deja falsificat. O legislație adecvată privind fraudarea kilometrajelor ar putea diminua numărul acestor infracțiuni și ar încuraja un schimb mai eficient între țări de date privind tranzacțiile auto.

Deoarece legile naționale adesea nu reușesc să protejeze drepturile propriilor cetățeni, cumpărătorii de mașini rulate ar trebui să verifice întotdeauna istoricul unei mașini înainte de a o cumpăra. În caz contrar, ei pot deveni una dintre miile de victime din Europa ale fraudei care presupune modificarea ilegală a kilometrajului. Cercetarea a fost efectuată în 22 de țări: Polonia, Ungaria, Marea Britanie, Cehia, Lituania, România, Franța, Spania, Italia, Slovacia, Estonia, Letonia, Serbia, Croația, Portugalia, Germania, Elveția, Austria, Olanda, Danemarca, Belgia și SUA.

