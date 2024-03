FOTO | VIDEO - Inginerii Tesla, șocați că americanii cheltuie 100.000 dolari pe Cybertruck pentru a-l împușca și maltrata

Wes Morrill, un inginer Cybertruck, a cerut pe rețeaua de socializare a șefului său, încetarea experimentelor prin care cumpărătorii testează durabilitatea vehiculului.

„Cybertruck duce o viață chinuită pentru divertisment. A fost calcat și a lovit cu piciorele, a ars și a împușcat (de mai multe ori)”, a scris Morrill pe X. „Pentru a-l cita pe Cavalerul Negru (Batman), este doar o rană superficială, sunt invincibil! Acum am confirmat că este rezistent, dar ar putea Cybertruck circula pe străzi și off-road în pace?"

Cybertruck has lived a tortured life for entertainment - Jumped on, kicked, burned, beaten, and shot (multiple times). To quote the black knight, it's just a flesh wound, I'm invincible! Now we've confirmed is tough, maybe Cybertruck can roam freely on and off-road in peace? pic.twitter.com/VuC5j9r35E

Pentru majoritatea oamenilor care cumpără un vehicul de aproape 100.000 de dolari, primul lor gând probabil nu ar fi să vadă dacă l-ar putea avaria, dar, în anumite privințe, CEO-ul Tesla, Elon Musk, a încurajat această curiozitate.

Chiar el a efectuat demonstrații publice încercând să scoată în evidență durabilitatea lui Cybertruck, iar, mai recent, chiar a comentat câteva în dreptul unor videoclipuri drept „dur” și „rezistent la apocalipsă”.

- Zack Nelson de la JerryRigEverything a dus la camion o lanternă și o varietate de arme de foc, inclusiv o armă de calibru .50.

Testul lui Zack Nelson a venit, însă, ca urmare a testelor făcute chiar de Tesla și a afirmațiilor companiei că SUV-ul lor poate rezista focurilor de armă.

Proprietarii Tesla, din Silicon Valley, au aruncat o minge de oțel în Cybertruck.

Videoclipul este un aparent omagiu adus lansării SUV-ului când șeful de design al Tesla, Franz von Holzhausen, a aruncat o minge de metal în vehicul.

Tesla a distribuit un clip cu camionul care urcă pe o potecă abruptă de teren. Unii proprietari au urmat exemplul, cu diferite grade de succes.

We've been sharpening the pencil for Off-Road controls and that will come to the fleet in an OTA update. The Trimotor (video hero) is like off-roading in easy mode. The two dual-motor Baja trucks at the end also made it up. And it's doable without lockers, though takes more… https://t.co/XNqMXxRysM— Wes (@wmorrill3) March 7, 2024