Nissan Motor a anunţat luni că va lansa 30 de noi modele până în anul fiscal ce se încheie în martie 2027 şi vrea să-şi majoreze vânzările globale cu un milion de vehicule, în timp ce reduce costurile pentru a îmbunătăţi profitabilitatea şi dezvoltă baterii mai puternice, transmit AP şi Reuters.

Prezentând o actualizare a planului de afaceri pe termen lung, al doilea mare producător auto nipon a informat că are ca obiectiv o marjă de profit de peste 6% şi o rentabilitate totală de peste 30% până în anul fiscal ce se încheie în martie 2027, conform Agerpres.ro.



Nissan a fost un pionier în dezvoltarea vehiculelor electrice (EV) cu modelul alimentat cu baterii Leaf, dar a fost depăşit de rivalii Tesla şi BYD, inclusiv pe cea mai mare piaţă auto din lume, China.



Ţinta Nissan este ca, până la finalul deceniului, vehiculele electrice şi hibride să reprezinte 60% din vânzările sale globale, după ce în februarie 2023 obiectivul fusese stabilit la 55%.



Dintre cele 30 de noi modele noi ale Nissan din următorii trei ani, 16 vor fi electrificate. De asemenea, costurile la viitoarea generaţie EV vor fi reduse cu 30%, pentru a le face comparabile cu vehiculele cu motoare cu combustie internă, până în 2030, a informat compania.



Anul trecut, Nissan a vândut aproape 3,4 milioane de vehicule pe plan global, un avans de aproximativ 5% faţă de 2022.



Nissan, cu sediul în Yokohama, va explora noi parteneriate în SUA şi Japonia şi va continua să valorifice alianţa cu producătorul auto francez Renault şi grupul nipon Mitsubishi Motors în Europa şi alte regiuni, cum ar fi India şi America Latină, a precizat producătorul auto.



Ofertele Nissan de vehiculele electrice, plug-in şi hibride vor creşte pe toate pieţele, inclusiv în SUA, Europa, Japonia, restul Asiei, Australia şi Africa, a anunţat directorul general Makoto Uchida, la prezentarea planului "The Arc".



Luna aceasta, Nissan Motor şi Honda Motor au informat că vor lucra împreună la dezvoltarea vehiculelor electrice (EV) şi a altor tehnologii avansate, pentru a reduce costurile şi a îmbunătăţi competitivitatea, într-un sector în care producătorii auto niponi au rămas în urmă.



Directorii generali ai Nissan şi Honda au apărut împreună la o conferinţă de presă desfăşurată la Tokyo pentru a anunţa că vor analiza posibilităţile, domeniile şi zonele care au potenţial, pentru a colabora pe segmentul electrificării şi utilizării maşinilor inteligente. Eu au declarat că acordul nu are caracter obligatoriu, iar discuţiile încep acum.



Pe plan global, producătorii auto sunt afectaţi de costurile mai ridicate pentru EV decât pentru modelele cu combustie, ceea ce are ca rezultat preţuri mai ridicate pentru vehiculele electrice.



Potenţialul parteneriat cu Honda reprezintă o schimbare de strategie a Nissan pe segmentul vehiculelor electrice, care se concentra pe cooperarea cu partenerii de alianţă Renault şi Mitsubishi Motors Corp.



În 2023, Nissan a decis să investească în divizia EV al Renault - Ampere -, dar în ianuarie producătorul auto francez a anulat planurile de listare a Ampere, din cauza condiţiilor nefavorabile de pe piaţă.

Sursa foto: Cavan Images - Offset / Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: